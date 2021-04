GME Stock: Pour les investisseurs, ça ressemble à du jeu!

Aux États-Unis et compte tenu des récentes festivités amusantes au soleil, beaucoup s’inquiètent d’une quatrième vague punitive. Mais quand ça vient GameStop (NYSE:GME) et un environnement de cirque affaibli, une troisième vague haussière est-elle possible pour les investisseurs? Regardons ce qui se passe sur et sur le graphique des cours de l’action GME. Ensuite, nous proposerons une détermination ajustée du risque alignée sur la base des preuves.

«Gamestonk !!» Il n’y a pas si longtemps, le détaillant de vidéos physiques captivait Wall et Main Street avec une volatilité rarement, voire jamais vue auparavant. Il a mis D’Amazon (NASDAQ:AMZN) allez-y et «oh non !!» les jours de la dot-com ont fait honte à l’ère des bombes à points. Plus récemment, même la crise financière de 2008-2009 ou les énormes fluctuations du jeu crypto Bitcoin (CCC:BTC-USD) les deux dernières années n’ont pas été à la hauteur de la course folle de GME en 2021.

Avec les agences de presse nationales sur l’histoire en janvier et alimenté par un intérêt massif et court alors que les commerçants de détail haussiers utilisant r / wallstreetbets de Reddit ont interpellé de plus grands investisseurs baissiers sophistiqués et à la banque, c’était un véritable spectacle de style big-top. GME était le maître du ring et les actions fortement shorted AMC (NYSE:AMC), Koss (NASDAQ:KOSS), la mûre (NYSE:BB) et d’autres ont suivi en quelque sorte les traces disquettes et bâclées de GameStop.

Aujourd’hui, c’est aujourd’hui. Les actions de GME ne sont plus le jeu court excessif avec un intérêt court de près de 1,4 fois le flottant de l’action et sont responsables du rallye épique de 2700% en janvier, passant d’environ 17 $ à un sommet de 483 $ en moins de trois semaines.

L’action GME n’est pas non plus la même que celle de la fin de février à mars. Au cours de cette même période de trois semaines, les actions de GameStop ont «profité» d’une population baissière encore lourde dans la fourchette des centiles inférieurs des années 40 alors que GME a bondi de 800% d’un minimum de 38,50 $ à un sommet approchant les 350 $.

Actuellement, et avec la population d’ours résidente de l’action qui ramasse le camp et l’intérêt à court terme de 18,70%, GME n’est pas le même tour de mème thématique pour les investisseurs qu’il l’était autrefois. Mais cela n’a peut-être pas d’importance pour une troisième et peut-être beaucoup plus longue troisième vague d’action haussière des prix plus durable. Tout d’abord cependant.

En ce moment, GME est aux prises avec les nouvelles du secondaire «redouté» annoncé lundi. Mais pour voler une ligne à POTUS, «voici l’affaire» à propos de la vente d’actions révisée à la hausse d’un milliard de dollars qui effraye les investisseurs. Exploiter les marchés des capitaux lorsque les conditions du marché le permettent et pour les bonnes raisons est bien plus important que les théâtres catastrophiques à court terme déplorant la dilution des actions. Et cela semble être le cas dans GameStop.

Avec une équipe de direction qui comprend des Moelleux (NYSE:CHWY) Le co-fondateur Ryan Cohen et l’un d’eux présentant déjà sa phase finale de transition pour devenir l’Amazonie du jeu, il y a des raisons d’être optimiste à propos de GameStop. Et qui sait, peut-être fortifier le pivot commercial en tant que pionnier des crypto-monnaies et où les joueurs GameStop de demain gagneront Bitcoin comme James Cramer de CNBC le pensait fin février – le vrai prix pourrait bien être pour les actionnaires de GME engagés dans des gains en capital à long terme dans GameStop 2.0.

Pour les investisseurs qui aiment l’idée du long jeu pour l’action GME et un redressement réussi des affaires, le graphique hebdomadaire des prix se prépare pour une troisième vague potentielle de hausse et peut-être une tendance haussière plus durable. Techniquement, les actions se sont installées dans un schéma de consolidation interne en chandelier de deux semaines. Le calme relatif fait suite à un test de marteau haussier du niveau de retracement de 76% de GameStop lié au plus bas de février à mars.

Tout compte fait, GME offre aux investisseurs un endroit pour ramasser des actions à un rabais substantiel. C’est une histoire qui a la capacité de se transformer au fil du temps en une véritable situation de croissance. Cela rappelle Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) il y a quelques années, alors qu’il revenait du gouffre malgré de nombreux avertissements et critiques et devenait une société de semi-conducteurs de premier plan.

La valeur «remise» d’aujourd’hui dans GameStop n’est bien sûr pas parfaite. Il n’y a jamais rien en matière d’investissement. Pourtant, les stochastiques de GME planent près des niveaux de survente mais sont mal alignés à la baisse. Et pour le moment, il n’y a pas non plus de confirmation de prix de chandelier.

Le hic, bien sûr, dans une action du calibre de GME attend qu’un signal haussier émerge. Si un investisseur insiste sur l’une ou les deux actions des prix ou sur l’indicateur secondaire pour soutenir une décision d’achat, un dérapage boursier potentiel et significatif doit être accepté comme pair pour le cours.

Des conditions prometteuses

En bout de ligne, l’observation est que les conditions semblent assez prometteuses pour un achat d’actions GME. Cependant, je mettrais en garde et recommanderais de jouer une position longue dans le cadre d’une stratégie de col modifiée partiellement couverte. Une combinaison préférée de ce type est la vente de l’appel de 300 $ de juillet et l’achat d’un put vertical de 160 $ ​​/ 85 $ de juillet pour une protection partielle contre les baisses.

À la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, des positions sur Bitcoin coté (GBTC), Advanced Micro Devices (AMD) et ses dérivés, mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.