GME Stock: Pourquoi les investisseurs Reddit devraient marquer leurs calendriers pour le 31 juillet

GameStop (NYSE:GME) le titre connaît un mouvement positif ce matin suite à une annonce concernant son PDG dont Redditors voudra être informé.

Source: Shutterstock

Selon un communiqué de presse de GameStop, la société recherche un nouveau PDG pour remplacer George Sherman. Le PDG actuel quittera ses fonctions le 31 juillet mais pourrait partir plus tôt si un nouveau PDG est trouvé avant cela.

Il n’est pas surprenant que GameStop soit à la recherche d’un nouveau PDG. Les nouvelles d’aujourd’hui viennent après les rapports de la semaine dernière selon lesquels l’entreprise faisait exactement cela. Désormais, les membres de r / WallStreetBets n’ont plus qu’à attendre de voir qui remplacera Sherman.

Même avec un nouveau PDG, cela ne veut pas dire que tout ira bien pour l’action GME. La société a eu du mal à passer d’une entreprise physique à une entreprise de commerce électronique. Même ainsi, il a l’aide de Moelleux (NYSE:CHWY) fondateur Ryan Cohen.

Cohen a fait pression pour que GameStop adopte le commerce électronique et poursuit ces plans. Depuis son arrivée, la société a connu pas mal de changements de direction alors qu’il ouvre la voie pour que cela se produise.

La vraie question est de savoir si tout cela suffira à sauver GameStop. Peut être pas. Le musulman Farooque d’InvestorPlace pense qu’il y a encore trop d’incertitude autour des actions GME pour que les investisseurs à long ou à court terme prennent un risque.

Malgré l’annonce d’une recherche d’un nouveau PDG, l’action GME ne connaît pas aujourd’hui de fortes transactions. Jusqu’à présent, il n’a déplacé que 3,5 millions d’actions. Par rapport à sa moyenne quotidienne d’environ 41 millions d’actions.

Quoi qu’il en soit, l’action GME est en hausse de 10,4% lundi matin. Le titre est également en hausse de 891,3% depuis le début de l’année.

Alors que GameStop voit presque toujours un mouvement majeur dans l’actualité, c’est loin d’être la seule cible qui mérite d’être étudiée aujourd’hui.

Les autres nouvelles de lundi matin incluent les accords d’énergie propre, les commentaires des analystes sur les véhicules électriques (VE) et un nouveau challenger pour Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Cela a Carburants à énergie propre (NASDAQ:CLNE), Nio (NYSE:NIO), et SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD) attirant l’attention des investisseurs ce matin. Vous pouvez en savoir plus ci-dessous.

Plus de nouvelles du lundi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.