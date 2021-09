GME Stock reste l’histoire sans fin, mais restez toujours à l’écart

Plus de sept mois après son entrée dans l’histoire de Wall Street, GameStop (NYSE :GME) le stock parvient toujours à dépasser son poids. C’est-à-dire qu’il se négocie toujours à un prix bien supérieur à la valeur sous-jacente de son activité de vente au détail de jeux vidéo.

Bien sûr, il existe un potentiel pour sa transformation du commerce électronique, menée par son président, moelleux (NYSE :CHWY) co-fondateur Ryan Cohen. Pourtant, ce n’est pas ce qui le maintient aux prix d’aujourd’hui (environ 212 $ par action).

Au mieux, son potentiel e-commerce lui confère une valorisation maximale comprise entre 50$ et 100$ par action.

Alors, sinon son catalyseur de commerce électronique, qu’est-ce qui maintient le stock à des prix bas à trois chiffres ? Son statut de blue chips meme. Un seul autre nom détient ce statut : Divertissement AMC (NYSE :AMC). Les deux étaient les stocks originaux de mèmes. Les deux sont également restés en tête des actions dont on a le plus parlé sur Reddit Sous-titre r/WallStreetBets. D’autres favoris des mèmes sont montés et descendus dans la liste et/ou ont explosé et éclaté. Ces deux-là ont également vu leurs propres flux et reflux respectifs.

Pourtant, ce ne sera probablement pas avant que la tendance des actions meme suive le chemin du pet rock que les deux noms s’effondrent finalement en prix. Alors, faut-il acheter étant donné que la musique ne s’est pas arrêtée ? Pas si vite. Le moment exact où cela se produit est difficile à handicaper, car c’est toujours une question de quand plutôt que de si.

Même ainsi, avec le risque/le retour en votre faveur, il est préférable de rester à l’écart.

Le jeu ne s’est pas encore arrêté pour GME Stock

Vous pouvez affirmer que l’évaluation de GameStop ne reflète pas sa valeur sous-jacente jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Cela aura-t-il un impact sur son action future sur les prix ? Probablement non. Il se peut que l’espoir, le battage médiatique et l’élan ne bougent pas aussi fortement qu’il y a quelques mois.

Pourtant, l’action GME se négocie toujours en dehors de ses fondamentaux. Comme Seeking Alpha l’a récemment dit, il n’y a eu aucun signe de “fatigue de Reddit”. Les traders s’y enthousiasment à nouveau avant la prochaine publication de leurs résultats le 8 septembre, mais pas tellement avec les résultats eux-mêmes.

Au lieu de cela, l’enthousiasme réside dans le fait que la société génère peut-être suffisamment de bénéfices positifs ce trimestre pour compenser les pertes de ses trois trimestres fiscaux précédents. Si cela se produit, GameStop peut répondre aux critères d’inclusion dans le S&P 500. L’inclusion pourrait donner aux actions un autre éclat, comme on le voit généralement avec les actions ajoutées à un indice.

Maintenant, avant de sortir et d’acheter ceci, gardez quelques choses à l’esprit. Premièrement, il est douteux que les résultats de ce trimestre le fassent complètement sortir du rouge pour les 12 derniers mois. Deuxièmement, le comité de l’indice S&P n’est pas tenu d’ajouter une nouvelle action simplement parce qu’elle répond à tous les critères. Il pourrait le rejeter, en raison de sa valorisation fondée sur son statut d’action mème plutôt que sur ses fondamentaux.

Malgré la résilience, pourquoi vous ne voulez pas l’acheter

Même si l’angle d’inclusion S&P s’essouffle, ne vous attendez pas à ce que l’action GME commence à chuter dans un avenir immédiat. Jusqu’à ce que le marché voit une correction qui effraie une grande partie de l’argent au détail et fait couler les actions meme dans une plus grande mesure que les actions en général, cette action et l’action AMC resteront probablement résistantes.

Pour certains, cela peut signifier qu’il n’est pas trop tard pour en profiter. Cependant, ce n’est pas un pari qui vaut la peine d’être fait. Oui, nous n’avons pas vu les marchés redevenir volatils. Jusqu’à présent, un monde de plus en plus instable n’a pas empêché le marché d’atteindre de nouveaux sommets. Néanmoins, il est trop tôt pour dire que cela n’arrivera pas.

La Réserve fédérale pourrait rester accommodante. Il faudra peut-être du temps pour que la baisse de la Fed et les augmentations des taux d’intérêt se concrétisent. D’autres problèmes imminents, cependant, pourraient avoir un impact. Qu’il s’agisse de l’apparition de la variante Delta de Covid-19, du ralentissement de la croissance économique ou des problèmes d’inflation qui pourraient ne pas être résolus tant que la Fed refuse d’augmenter les taux d’intérêt.

Si une correction se produit ? Cela touchera probablement les actions meme le plus durement. Même GameStop. Si les marchés deviennent instables, les investisseurs débutants qui ne sont pas habitués à un marché baissier pourraient paniquer et vendre les actions de GME à des prix considérablement plus bas. Une baisse en dessous de 100 $ par action semble possible.

La ligne de fond

GameStop continuera probablement à se négocier à des prix gonflés jusqu’à ce que la tendance qui l’a envoyé « sur la lune » s’estompe enfin. Pour le moment, cela peut signifier que les actions restent stables. Ou peut-être augmenter, tandis que le catalyseur d’inclusion S&P reste sur la table. Même si c’est le cas, évitez-le quand même.

En termes simples, les gains possibles à partir d’ici avec les actions GME sont pâles par rapport aux pertes potentielles qui pourraient être observées une fois la musique arrêtée.

