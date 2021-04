GME Stock Shakeup: Qui sera le nouveau PDG de GameStop?

GameStop (NYSE:GME) est à la recherche d’un nouveau PDG, et les taureaux boursiers de GME devraient être à l’affût.

Source: TY Lim / Shutterstock.com

Alors, que devez-vous savoir maintenant? Selon un rapport exclusif de ., GameStop cherche actuellement à remplacer George Sherman, l’actuel directeur général. Cela intervient alors que le détaillant passe de la vente physique au commerce électronique, et dans le cadre d’une stratégie de redressement plus large. GameStop n’a pas commenté la nouvelle, bien que des personnes proches de la situation aient déclaré à . que la société avait embauché un directeur de recherche pour l’aider.

Il est essentiel pour les investisseurs de comprendre l’histoire plus large du redressement en jeu.

Ryan Cohen, le Moelleux (NYSE:CHWY) fondateur et investisseur activiste de l’action GME, a rejoint le conseil d’administration en janvier 2021. Depuis, il n’a cessé de bousculer la C-Suite chez GameStop. Nous avons vu le directeur financier Jim Bell démissionner, et nous avons vu une poignée de nouveaux cadres monter à bord. La société a recruté un nouveau directeur de l’exploitation, un nouveau directeur de la technologie et un nouveau directeur de la croissance. Cohen est également à l’origine de grands changements au sein du conseil d’administration et deviendra bientôt président.

Alors que Cohen et le comité de redressement stratégique se mettent au travail, les nouvelles du PDG sont le plus grand signe de changement à ce jour. Les investisseurs r / WallStreetBets y porteront une attention particulière.

L’appel d’un analyste renvoie l’action GME et les actions Reddit sur Terre

Cependant, les investisseurs doivent noter que les choses ne se sont pas toutes déroulées sans heurts pour l’action GME. En fait, malgré le rapport de ., les actions sont en baisse de 12% des échanges intrajournaliers. Cela fait suite à un rapport baissier de l’analyste d’Ascendiant Capital Markets, Edward Woo.

Lundi, Woo a fait la une des journaux en rétrogradant l’action GME d’une «retenue» à une «vente». À la base de son changement de note se trouve sa conviction que GameStop est confronté à des vents contraires en dépit de ses plans de redressement. Plus précisément, il a déclaré que l’augmentation des ventes numériques de jeux vidéo menaçait le détaillant et a mis en garde contre les perspectives à long terme de l’entreprise. Woo a également averti que le rallye plus large des actions Reddit s’essoufflerait.

Cohen et le nouveau PDG de GameStop seront confrontés à des défis alors que la société s’efforce d’adopter le commerce électronique et d’autres initiatives technologiques. Cependant, l’analyste des marchés d’InvestorPlace, Tom Yeung, pense qu’avec un peu d’aide de Redditors, l’action de GME pourrait revenir à 500 $. Gardez cette histoire sur votre radar et surveillez un revirement dans GME et Divertissement AMC (NYSE:AMC) aujourd’hui. Ce dernier stock semble avoir plongé aux côtés de GameStop, à la suite du rapport d’Ascendiant.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.