GME Stock tente le destin avec un autre coup contre Wall Street

De manière générale, le consensus parmi les rédacteurs d’InvestorPlace et la communauté des analystes est que GameStop (NYSE:GME) à sa valorisation actuelle est séparée des fondamentaux.

Franchement, il est difficile de contester cette thèse. En effet, j’irais un peu plus loin et je dirais qu’il est irresponsable de donner une opinion trop forte sur l’action GME dans les deux sens.

Bien sûr, je comprends l’enthousiasme suscité par le détaillant de jeux vidéo désormais emblématique. Fondamentalement, l’action GME est l’histoire de Cendrillon de Wall Street. Après avoir été battu par les analystes traditionnels et l’économie de consommation en général – car avouons-le, nous ne réclamons pas plus de détaillants physiques – GameStop est au centre d’une reprise remarquable et sans précédent.

Psychologiquement aussi, il est satisfaisant de voir l’opprimé enfin réussir. Mieux encore, nous aimons aussi quand les méchants obtiennent leur justice karmique. Après avoir vu Jason Vorhees assassiner brutalement des campeurs innocents, nous nous réjouissons lorsque le protagoniste envoie le psychopathe portant un masque de hockey à la perdition. Et c’est ce qui est arrivé à certaines des sociétés de vente à découvert qui ont ciblé les actions GME.

Le prédateur est devenu la proie. Enfin, Camp Crystal Lake est calme, la musique paisible est une configuration parfaite pour une dernière peur de saut avant que la scène ne passe au noir.

Comme vous le savez, le thème courant parmi les films de slasher classiques est que les soi-disant outsiders – le surpoids, le peu attrayant, le promiscuité, la minorité – sont toujours tués. En effet, le dernier vendredi 13 du film était conscient de cette injustice flagrante. Mais ce qui est intéressant, c’est que dans de nombreux slashers, une fin heureuse n’existe pas pour personne.

En d’autres termes, le méchant gagne toujours. Jason saute hors de l’eau et entraîne l’héroïne à sa mort. Freddy Krueger se matérialise une fois de plus, indiquant aux survivants que la suite ne sera pas trop gentille avec eux.

Qu’est-ce que cela a à voir avec le stock GME? Presque tout.

GME Stock est à un carrefour déconcertant

Alors que la plupart des films d’horreur de nos jours remplissent les trous de l’intrigue avec des craintes de saut en espérant que vous ne ferez pas attention, les meilleurs travaux de ce genre créent des tensions. Et cela entre en jeu à la fin du film. Même pour les itérations campy, le public se demande, est-ce vraiment la fin?

Un grand réalisateur peut utiliser ces connaissances avec un effet énorme. L’un des outils les plus puissants disponibles est de donner au public quelque chose auquel il ne s’attendrait probablement jamais; par exemple, que Jason meurt vraiment, pour ne plus jamais être ressuscité (au grand dam des dirigeants d’Hollywood).

Et cela rejoint la tension ultime derrière le stock GME. Je ne sais vraiment pas où cela va. Mon instinct me dit que les actions s’effondreront parce que bon, combien de temps le divorce des fondamentaux peut-il durer? D’un autre côté, les médias sociaux adorent GameStop, l’équivalent moderne de «Blue Horseshoe aime Anacott Steel».

Pardonnez-moi de faire référence à Hollywood, mais même le tableau technique de l’action GME se déroule comme un film. D’une part, vous pouvez clairement voir l’extrême volatilité des actions, clôturant à un moment au-dessus de 347 $. D’un autre côté, vous pouvez également discerner ce qui semble être une formation de fanion haussière en développement.

Personnellement, je vois deux fanions, l’un à l’intérieur de l’autre. Cela soulève vraiment la question: la foudre peut-elle frapper deux fois pour l’action GME?

À ce niveau de prix, je ne parierais pas contre et je ne parierais pas dessus. Habituellement, il est très peu probable que la spéculation à elle seule puisse faire augmenter un investissement défectueux, et encore moins deux fois. Dans le même temps, les médias sociaux ont fermement saisi le récit GameStop. Ils sont sérieux et même la rue respecte cela; d’où la baisse de l’intérêt court contre l’action GME.

Vous ne pouvez pas garder un bon mauvais achat pendant trop longtemps

La principale raison pour laquelle un nouveau film du vendredi 13 n’a jamais été sorti après le remake de 2009 est une bataille juridique amère entre le producteur de franchise Sean S. Cunningham et l’écrivain du film original Victor Miller. Soi-disant, cependant, une nouvelle suite est en préparation, ce qui est vraiment un développement inévitable.

Vous voyez, une grande franchise d’horreur est une licence pour imprimer de l’argent. Les gens veulent être tous cool pour l’école et disent que les rehashs sont boiteux. S’il te plaît. Le public a adoré la version 2018 d’Halloween. Ils viendront voir les suites Halloween Kills et Halloween Ends.

Et non, Halloween ne se terminera jamais. Il y a trop d’argent en jeu.

Cela m’amène au stock GME. Il est plus que possible que vous puissiez gagner rapidement de l’argent grâce à cette configuration haussière potentielle. Mais à un moment donné, les principes fondamentaux auront de l’importance. Vous pourriez arriver à la fin du film sans qu’une hache ne vous fende la tête en deux. Toutes nos félicitations.

Mais sachez simplement qu’il y a beaucoup, beaucoup de suites à venir. Si vous êtes en vie maintenant, vous voudrez peut-être penser à le garder ainsi plutôt que de risquer une autre nuit sans sommeil sur Elm Street.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position chevauchée sur GME.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.