GME Stock: un ETF Meme Stock à venir est une excellente nouvelle pour GameStop

GameStop (NYSE :GME) redevient actif après une brève période de consolidation. L’action GME avait formé un niveau de soutien solide au niveau de prix de 150 $. L’action a testé ce niveau de support à plusieurs reprises, prouvant qu’il s’agit d’un niveau de support durable. L’action GME a maintenant commencé à se rallier à cette base de support, augmentant de près de 30% le 24 août. Après une forte hausse, l’action a dépassé sa moyenne mobile de 50 jours, indiquant que cela pourrait être le début d’une nouvelle hausse.

Conformément au mantra r/WallStreetBets des « mains de diamant », l’enthousiasme dans les forums n’a pas faibli. D’après les données de Carquois Quantitatif, l’action GME fait toujours partie des cinq premières discussions quotidiennes sur r/WallStreetBets. Cela exclut également les subreddits spécifiques à GME qui se concentrent uniquement sur GameStop. Ces points de données montrent que Reddit les commerçants ne se sont pas lassés de GME.

L’action GME s’est presque complètement détachée des fondamentaux de GameStop. Cela ne veut pas dire que l’évolution de l’entreprise n’a plus d’importance. Au contraire, ce qui se passe, c’est que les traders sont incroyablement indulgents en ce qui concerne les hypothèses d’évaluation et les multiples. Par conséquent, les principaux moteurs de l’action GME seront désormais le flux d’informations et l’élan qui en résulte.

L’action GME fera-t-elle une autre progression légendaire ?

Record de ventes de jeux vidéo pour propulser le stock de GME

Les ventes de jeux vidéo continuent d’augmenter malgré les terribles avertissements d’avril de cette année. Ceci est particulièrement impressionnant compte tenu des difficiles compositions pandémiques. Depuis 2020, les ventes de jeux vidéo ont fortement augmenté du fait que tout le monde est enfermé chez soi. Par conséquent, le fait que les ventes de jeux vidéo aient augmenté d’une année sur l’autre en 2021 montre qu’un changement de comportement s’est produit.

Je crois que beaucoup de gens ont commencé à jouer à plus de jeux vidéo en 2020 afin de faire face à la pandémie. Ces personnes sont restées clientes en 2021 malgré l’assouplissement des restrictions. En d’autres termes, ils ont été convertis en joueurs.

Juillet a été le troisième mois consécutif de croissance d’une année sur l’autre pour l’industrie du jeu vidéo. Cette croissance continue n’a été stoppée que par la baisse d’avril. Selon NPD Group, les ventes de jeux vidéo en juillet se sont élevées à 4,6 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l’année dernière. Les dépenses cumulées en 2021 en juillet s’élevaient à 33,5 milliards de dollars.

La force continue du jeu vidéo devrait être de bon augure pour les revenus de GameStop. Plus important encore, le titre positif donnera de l’élan à l’action GME.

Meme ETF va faire monter le stock de GME

Un autre développement important pour l’action GME est l’annonce d’un ETF axé sur les mèmes. Investissements Roundhill a déposé son intention auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis de lancer le Roundhill MEME ETF. Selon le dossier, les actions à inclure dans l’ETF sont déterminées via un « score d’activité sur les réseaux sociaux ». Ce score est basé sur le nombre de mentions sur une période de 14 jours sur certains sites de médias sociaux.

Les 50 premiers émetteurs par score de médias sociaux sont ensuite classés par intérêt à court terme. Les 25 premiers sont sélectionnés pour faire partie de l’ETF avec un poids égal. Les composants sont rééquilibrés toutes les deux semaines.

Avoir un ETF axé principalement sur les actions meme devrait ouvrir les vannes à davantage d’investisseurs potentiels dans les actions GME. En effet, investir dans des actions meme nécessite un peu de recherche et d’efforts. Les investisseurs doivent lire les forums et se tenir au courant de l’actualité.

Cependant, c’est ignorer tout un ensemble d’investisseurs qui investissent passivement. Grâce à cet ETF, les investisseurs passifs ont désormais la possibilité de participer aux actions meme car l’ETF rééquilibre automatiquement ses avoirs. En tant que l’un des stocks de mèmes les plus populaires, GME bénéficierait sûrement de ce développement. Je prévois que davantage de fonds affluent vers GME en provenance d’investisseurs passifs via cet ETF.

À emporter pour les investisseurs

Les prochains jours pourraient être très intéressants pour l’action GME. D’après mon observation, il y a de fortes chances que nous assistions à une augmentation à l’avenir. Je ne parierais pas nécessairement la ferme là-dessus. Cependant, les traders orientés vers le court terme devraient considérer les actions GME.

À la date de publication, Joseph Nograles occupait une position LONGUE dans GME. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.