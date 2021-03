GMEI s’apprête à acheter jusqu’à 49,99% d’iHeartMedia

Global Media & Entertainment Investments (GMEI) a officiellement augmenté sa participation dans iHeartMedia à 49,99%.

Global, anciennement Honeycomb Investments Limited, a réitéré son intention d’acquérir jusqu’à près de la moitié des actions d’iHeartMedia (IHRT) dans une lettre adressée à Albert Shuldiner, qui est chef de la division audio de la FCC et, selon son profil LinkedIn, est «responsable de tous les questions d’octroi de licences et de réglementation pour les stations de radio AM et FM. »

Pour plus de contexte, le seul bénéficiaire du Global Media & Entertainment Investments Trust, organisé aux Bahamas, est l’homme d’affaires Michael Tabor. Global, basé à Londres, pour sa part, a été fondé en 2007 par Ashley Tabor-King (avec le soutien financier de son père, Michael) et possède des stations de radio britanniques de premier plan, notamment Capital (un réseau composé de 12 stations individuelles, en particulier) et Heart ( possédant 10 des 13 stations totales sous la bannière). Malgré ces liens clairs, les entités sont techniquement indépendantes et GMEI détient elle-même 8,7% du capital d’iHeartMedia.

Selon la lettre susmentionnée à Shuldiner, le conseil de GMEI a informé le 5 février les avocats de la FCC d’iHeartMedia lors d’un appel téléphonique que l’ancienne entreprise avait déposé une annexe 13D, le formulaire qui doit précéder les achats impliquant plus de cinq pour cent des actions de l’entreprise. De plus, les professionnels du droit ont indiqué qu’ils avaient l’intention «de coopérer et de travailler avec iHeart pour obtenir les approbations demandées» – et, à son tour, la participation renforcée – une fois de plus selon la lettre.

Puis, le 8 février, «GMEI a donné une notification formelle à iHeart», demandant l’approbation préalable pour l’achat d’une participation ne donnant pas le contrôle jusqu’à 49,99% dans iHeartMedia. «Ni GMEI ni son conseil FCC n’ont reçu d’objection ou de communication supplémentaire à propos de cette demande, autre qu’un accusé de réception», poursuit le texte.

Ashley Tabor-King lui-même a réitéré les points liés à l’acquisition – le conseil de GMEI avait noté que «l’acquisition d’actions et la demande d’approbation préalable de routine n’étaient pas hostiles» – lors d’une conférence téléphonique le 18 février «avec la haute direction d’iHeart», dont le président-directeur général Robert Pittman, la lettre de GMEI continue.

Néanmoins, iHeartMedia a déposé le 8 mars une pétition pour obtenir un jugement déclaratoire auprès de la FCC, demandant que Global soit en mesure d’augmenter sa participation dans IHRT «jusqu’à tout montant ne donnant pas le contrôle ne dépassant pas 9,99%». Global a été «frustré» d’apprendre la décision «unilatérale» de demander une participation maximale de 9,99% seulement, contre 49,99%.

Et bien que Global note en conclusion qu’iHeartMedia a adopté un plan de droits des actionnaires en mai 2020, en vertu duquel les investisseurs ne peuvent pas acquérir 10% ou plus des actions de la société sans obtenir l’autorisation du conseil d’administration, ce plan «n’est pas pertinent pour le [Federal Communications] Examen de la question par la Commission. »

Maintenant, Global a transmis la demande directement à la FCC, en plus de demander à l’agence d’autoriser le public à commenter la question. Au moment de la publication de cet article, les supérieurs d’iHeartMedia n’avaient pas publiquement abordé le développement.

Le mois dernier, iHeartMedia a acheté la plate-forme technologique audio numérique et de podcasting Triton à la société EW Scripps dans le cadre d’un contrat de 230 millions de dollars.