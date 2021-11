GMR remporte une offre pour le développement et l’exploitation de l’aéroport international de Kualanamu en Indonésie

On dit que GAL transforme l’aéroport en plaque tournante internationale occidentale de l’Indonésie.

Jeudi, GMR Airports Limited (GAL), une filiale de GMR Infrastructure, a annoncé avoir remporté un appel d’offres pour le développement et l’exploitation de l’aéroport international de Kualanamu à Medan, en Indonésie. L’entreprise d’État et l’autorité adjudicatrice pour l’aéroport international de Medan – Angkasa Pura 2 (AP2), ont informé qu’elles ont achevé le meilleur et final processus d’évaluation pour la sélection du partenariat stratégique pour l’aérodrome et ont déclaré GAL comme gagnant Soumissionnaire. Selon un rapport de la PTI, Medan est la quatrième plus grande zone urbaine d’Indonésie et la capitale de la province de Sumatra du Nord. GMR Infrastructure Limited conclura un partenariat 49:51 avec AP2 pour ce projet. On dit que GAL transforme l’aéroport en plaque tournante internationale occidentale de l’Indonésie.

En 2018, l’aéroport a accueilli plus de 10 millions de passagers. La portée du projet de l’aéroport comprend le développement, l’exploitation ainsi que l’expansion de l’aéroport international sur une période de 25 ans. L’aéroport de Kualanamu en Indonésie est un aéroport opérationnel avec des flux de trésorerie sains. L’offre pour cet aéroport de friche industrielle à fort potentiel de croissance a été remportée par GMR Airports Limited, dans le cadre d’un processus d’appel d’offres international très disputé et l’entreprise serait en partenariat avec AP2. Dans les prochains jours, la lettre d’attribution devrait être émise, formalités post-appel d’offres, tandis que les accords de projet seront signés avant la fin de l’année.

Selon Srinivas Bommidala, président de l’énergie et des aéroports internationaux du groupe GMR, GAL est ravi d’avoir été annoncé l’adjudicataire pour le développement et l’exploitation de l’aéroport international de Kualanamu. Il a ajouté que le projet marque l’entrée de GMR Airports dans le secteur de l’aviation à croissance rapide en Indonésie, le plus important de l’ASEAN et un marché à fort potentiel. Le groupe souhaite profiter de l’occasion pour réitérer son engagement à transformer l’aéroport international de Medan en une plaque tournante internationale occidentale de la nation d’Asie du Sud-Est ainsi qu’à contribuer au développement global des infrastructures du pays, a-t-il ajouté.

