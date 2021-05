GNFC Q4 PAT augmente de 29%; recommande un dividende de Rs 8 par action

Pour FY21, les revenus d’exploitation ont légèrement chuté à 5 128,69 crore de Rs contre 5 162,42 crore de Rs il y a un an.

Les engrais et produits chimiques de la vallée du Gujarat Narmada (GNFC) ont rapporté une augmentation de 29,37% de son bénéfice net à Rs 308,03 crore pour le trimestre se terminant le 31 mars par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le PAT de la société s’élevait à 238,77 crores Rs au cours du trimestre correspondant de 2019-20. Les revenus d’exploitation ont augmenté de 29,9% au cours du trimestre sous revue à Rs 1 733,03 crore par rapport à Rs 1 342,47 crore au cours de la même période de l’exercice précédent.

Pour FY21, les revenus d’exploitation ont légèrement chuté à 5 128,69 crore de Rs contre 5 162,42 crore de Rs il y a un an. Le PAT de la société a augmenté de 38,14% au cours de l’exercice 21 à 689,21 crore de Rs par rapport à 498,90 crore de Rs au cours de l’exercice précédent.

Le conseil d’administration a recommandé un dividende le plus élevé jamais enregistré de 8 roupies par action de 10 roupies chacun pour l’exercice clos le 31 mars 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle suivante.

