Gnosis envisage le lancement d’un token pour le protocole Gnosis

Gnosis envisage de lancer une nouvelle couche pour le trading DEX, Gnosis Protocol, qui résout les problèmes de commande de transactions au sein d’un bloc, a appris Invezz sur son forum. Fondamentalement, la valeur potentielle extraite ira aux mineurs, aux solveurs et aux utilisateurs. GP peut également économiser sur les coûts de gaz et les frais de teneur de marché. Si le jeton a de bonnes chances de succès, cela justifiera la dilution potentielle accrue.

Avantages d’un nouveau token

A ce stade, GP appartient aux détenteurs de GNO et toute initiative doit être prise en pensant à leur bénéfice. Les avantages incluent une plus grande flexibilité. Les besoins de projets tels que Gnosis Auctions et Gnosis Treasury doivent être pris en compte chaque fois que GNO leur est associé. En fin de compte, cela signifie moins de flexibilité. En général, Gnosis et GNO ont eu du mal à trouver un récit clair. Cependant, le risque limité pour les détenteurs de GnosisDAO / GNO le compense largement. Le risque pour la valeur du jeton peut être limité même en activant un programme dans lequel de nombreux jetons sont distribués.

Valeur dérivée des droits de gouvernance

À ce stade, GNO devrait tirer de la valeur des différents produits de la marque Gnosis et des droits de gouvernance sur GnosisDAO, qui contrôle une grande variété d’actifs lucratifs, tels que le trésor 150k Ethereum (ETH / USD). Si les détenteurs de GNO ou de GnosisDAO obtiennent une grande quantité de jetons GP, cela pourrait leur permettre de bénéficier beaucoup de GP s’ils réussissent et de contenir des dommages sinon.

Lots à régler dans chaque bloc

Si une partie solide des opérations DEX passe par le protocole Gnosis, des effets de réseau bénéfiques entreront en jeu. Bien qu’il soit possible d’encourager des choses comme un temps de traitement plus long, les créateurs de Gnosis pensent que demander aux utilisateurs de modifier leur comportement n’est pas optimal. Dans le meilleur des cas, les lots seraient répartis sur chaque bloc et seraient suffisamment grands pour produire des effets de réseau.

Focus sur les frais et les solveurs

Enfin, le token nécessitera un solveur et un contrôle des frais. Il n’est pas clair si les personnes intéressées et qualifiées pour gouverner les solveurs seront également qualifiées et intéressées par les frais gouvernementaux.

