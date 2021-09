Projets Blockchain

Gnosis Safe rejoint la liste des portefeuilles pris en charge par NFT sur la liste noire de l’AppStore d’Apple

Apple Inc. a continué à garder les rênes serrées sur sa plate-forme. Cela a empêché plusieurs portefeuilles cryptographiques d’héberger des jetons non fongibles (NFT) non achetés à l’aide du système d’achat intégré d’Apple.

Nouvelle mise à jour signalée comme « inappropriée »

Apple lance une série de smartphones de classe mondiale, mais les utilisateurs peuvent avoir du mal à accéder à leurs objets de collection numériques préférés. Cela fait suite à un rapport du responsable du développement de produits chez Gnosis Safe, Lukas Schor.

Dans un long fil Twitter, Schor a allégué que le fabricant de l’iPhone lui interdisait d’héberger des jetons non fongibles (NFT) sur la dernière version du portefeuille crypto basé sur Ethereum.

Selon lui, la société de technologie s’est offusquée après avoir découvert que la nouvelle mise à jour de Gnosis Safe prendrait en charge les NFT appartenant à l’utilisateur, une fonctionnalité qui, selon Schor, est opérationnelle depuis quelques mois déjà.

En réponse à la nouvelle mise à jour, Apple a déclaré qu’il ne prend pas en charge les applications, en particulier les portefeuilles cryptographiques qui affichent des NFT qui ne peuvent pas être achetés dans l’App Store. Clarifiant davantage sa position, Apple a qualifié de « inappropriées » de telles applications qui facilitent les achats, à l’exception de sa plate-forme nominale Apple Pay, et a conseillé à Gnosis Safe de réviser sa fonctionnalité NFT ou de risquer d’être radiée.

Une nouvelle soumission avec une description de mise à jour plus claire a quand même reçu une rebuffade de la part du fabricant de smartphones axé sur la confidentialité. Par Schor, Apple maintient sa position selon laquelle les NFT ne peuvent être achetés que sur son App Store.

Les NFT sont des certificats numériques qui indiquent le propriétaire d’un actif virtuel particulier et peuvent se présenter sous diverses formes. Pour l’instant, l’industrie des arts et de la création s’est tournée vers les arts numériques basés sur la blockchain avec des NFT comme les pièces Bored Ape Yacht Club (BAYC) qui se vendent pour des millions de dollars. Cela a vu des applications décentralisées populaires (dapps) et des NFT prenant en charge des plates-formes comme Ethereum et Solana augmenter la valeur.

En outre, les places de marché NFT en ligne comme OpenSea ont enregistré une augmentation de plus de 76 000 % des ventes NFT depuis le début de l’année, la plate-forme franchissant la barre des 3 milliards de dollars de volume de transactions début août.

Actions Apple soulevant des questions

La position ferme d’Apple a soulevé une question longuement débattue sur ses tactiques musclées sur les applications qui fonctionnent dans l’App Store. Gnosis Safe n’est pas le seul fournisseur de portefeuille crypto à obtenir le démarrage de l’entreprise.

Trust Wallet a déclaré qu’il ne prendrait pas en charge son navigateur Dapp sur iOS 6.0 dans sa dernière version. La société a cité le respect des règles établies par la plate-forme. Une autre victime est le portefeuille imToken qui a également supprimé une liste de Dapps en vedette pour les utilisateurs iOS en citant les directives de l’App Store comme raison.

Cependant, Gnosis Safe ne tombera pas sans combat, et Schor a déclaré que la société envisageait de résoudre le problème avec l’App Review Board. Il a également noté qu’Apple pourrait ne pas être un bon véhicule pour la vague Web3.0 en croissance rapide.

