GNUS Stock est devenu un achat avec le projecteur sur son émission phare

Après avoir conseillé aux investisseurs d’attendre de meilleurs points d’entrée Marques Genius (NASDAQ:GNUS) depuis des mois, je pense que c’est maintenant le bon moment pour prendre une petite position haussière sur l’action GNUS. Cette sélection des penny stocks a maintenant beaucoup de promesses.

Source: Syda Productions / ShutterStock.com

Comment? Eh bien, de multiples forces positives ont commencé à se matérialiser pour GNUS, préparant le titre à augmenter à moyen et long terme. Parmi ceux-ci figurent le succès du nouveau spectacle de la société, Stan Lee’s Superhero Kindergarten, ainsi que son partenariat récemment annoncé avec Cinedigm (NASDAQ:CIDM) et la récente chute du stock.

À moyen terme, le déclin des crypto-monnaies pourrait également stimuler ces actions. De plus, la société pourrait facilement devenir une cible de reprise sur toute la ligne, augmentant considérablement le stock de GNUS dans le processus.

GNUS Stock: les super-héros et le partenariat Cinedigm

Au 3 mai, le Superhero Kindergarten de Stan Lee – qui présente le doublage d’Arnold Schwarzenegger – avait attiré plus de 9 millions de vues depuis ses débuts fin avril.

De plus, la croissance de l’audience de l’émission semble s’accélérer positivement et entraîner une augmentation de la base d’utilisateurs de Genius. Dans un rapport, la société a noté les statistiques suivantes:

«Le nombre d’heures de visionnage sur le réseau a augmenté de 941% d’une semaine à l’autre pour atteindre 349 735 heures. Les utilisateurs uniques ont augmenté de 1 841% d’une semaine sur l’autre pour atteindre 1 858 434 utilisateurs uniques. Les nouvelles installations d’applications ont augmenté de 465,9%. »

Il y a quelques catalyseurs positifs qui aident à augmenter les chiffres du Genius ici, mais le plus évident est peut-être le pouvoir promotionnel de Schwarzenegger. En fait, l’acteur est récemment apparu à la fois sur The Kelly Clarkson Show et Jimmy Kimmel Live! pour vanter le spectacle. Récemment, Jon Ollwerther, le directeur général de la chaîne GNUS sur laquelle l’émission joue, a noté: «La promotion continue d’Arnold auprès de son énorme base de fans s’est avérée puissante.» Bien sûr, le fait que Schwarzenegger soit devenu un «investisseur important» l’incite également à promouvoir fortement l’émission.

Selon toute vraisemblance, cependant, l’audience de l’émission ne croîtrait probablement pas si rapidement si elle n’était pas fondamentalement bonne. Cette hypothèse est également étayée par le dossier des créateurs. Par exemple, le réalisateur John Landis a été à la tête de nombreuses comédies à succès. De même, le rédacteur en chef Steven Banks a déjà écrit pour le très populaire Bob l’éponge SquarePants, entre autres titres.

Cependant, la qualité de son contenu n’est pas la seule raison d’aimer le stock GNUS. En outre, Cinedigm – un développeur de contenu qui fournit également des équipements et des services aux entreprises de médias et de divertissement – a accepté de permettre à Genius de diffuser de nombreux titres attrayants de Cinedigm. De plus, Genius conclura probablement plus d’offres de ce type à mesure que ses revenus publicitaires augmenteront en raison de l’augmentation du contenu. Fondamentalement, cet accord met en place un cercle vertueux fort pour Genius Brands.

Macrotrends positifs et reprise potentielle

À ce stade, cependant, il existe également deux macrotendances qui travaillent en faveur du stock GNUS.

Le premier est le fait que de nombreuses écoles aux États-Unis restent fermées, laissant sans aucun doute les parents incertains quant à la façon d’occuper le temps de leurs enfants. Avec son contenu éducatif divertissant et gratuit, Kartoon Channel! est un bon candidat pour combler partiellement ce vide, en particulier pour de nombreuses familles qui ont coupé le cordon du câble.

Deuxièmement, avec la baisse des crypto-monnaies, de nombreux jeunes investisseurs qui investissaient auparavant leur revenu disponible dans ce secteur pourraient rechercher des alternatives à moyen terme. Nous savons déjà que Genius est sur Reddit radar, le stock GNUS pourrait donc bénéficier d’un abandon de la crypto. (Cela dit, si les cryptos tombent en panne à long terme, un pourcentage élevé de jeunes investisseurs pourraient décider (ou être forcés) d’abandonner complètement l’investissement. Ce serait négatif pour les actions Reddit comme Genius.)

Enfin, avec de nombreuses sociétés de médias, cinéastes et cinémas sous le choc en ce moment, de nombreux noms cherchent probablement à entrer rapidement dans le secteur du streaming. Cela signifie que Genius Brands pourrait facilement devenir une cible de rachat sur la route.

The Bottom Line sur GNUS Stock

Depuis son apogée le 24 mars, l’action GNUS a chuté de plus de 56%. Aujourd’hui, il affiche une capitalisation boursière de seulement 409 millions de dollars.

Cependant, étant donné le puissant potentiel de Kartoon Channel! et une poignée d’autres catalyseurs positifs, les actions sont très attractives à ces niveaux. Si vous êtes prêt à prendre ce penny stock, cela pourrait valoir le coup.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer

A la date de publication, Larry Ramer ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer mène des recherches et rédige des articles sur les actions américaines depuis 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.