GNUS Stock peut-il porter Shaquille O’Neill à 10 $ et plus?

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) a annoncé le 16 mars que l’écrivain nominé aux Oscars pour Toy Story de Pixar serait le scénariste en chef et le producteur exécutif de la nouvelle série pour enfants, Shaq’s Garage, qui devrait paraître à l’automne sur la chaîne Kartoon. D’autres annonces récentes ont poussé l’action GNUS à la hausse ces dernières semaines.

Source: Ron Adar / Shutterstock.com

Le développeur de contenu pour enfants va-t-il monter Shaquille O’Neill à 10 $ et plus? Je vais regarder les deux côtés de l’argument.

Shaq va booster l’action GNUS

O’Neill est l’une des anciennes stars du basket-ball de la NBA les plus réussies. Il a tendance à investir dans des entreprises qui, selon lui, feront une différence dans la vie des gens. Comme beaucoup de gens, il a appris à ses dépens que la diligence raisonnable est essentielle pour tout investissement que vous envisagez de faire.

Ainsi, le fait qu’O’Neill soit prêt à travailler avec Genius Brands pour proposer une toute nouvelle émission animée pour les enfants en dit long sur le potentiel futur du créateur de contenu.

La question est de savoir si Genus Brands peut reproduire cela encore et encore. Disney (NYSE:DIS) a fait. Regardez-le aujourd’hui, une entreprise de 347 milliards de dollars qui a pu créer un réseau de streaming complet, Disney +, à partir de tous ses différents silos de contenu, y compris Marvel, Pixar et Star Wars.

Bien que Genius Brands ait un long chemin à parcourir pour rivaliser avec Disney, une association avec l’un des meilleurs basketteurs à jouer en NBA ne peut pas faire de mal. Le fait de produire du contenu avec Tankee, un réseau de jeux pour enfants, qui tourne autour Roblox (NYSE:RBLX) influenceurs.

J’ai récemment recommandé aux investisseurs de mettre Roblox sur leur liste de surveillance. Malgré une évaluation écumeuse, c’est le type d’actions que Shaq achèterait, à mon avis, car cela peut faire une différence à la fois pour les créateurs de contenu et les utilisateurs de Roblox qui jouent à ses jeux.

Le fait que Genius Brands ait le bon sens de s’associer à des marques de qualité en dit long sur le management et sa capacité à prendre de sages décisions.

Avec le cours de l’action GNUS inférieur à 3 $, je ne pense pas qu’il y ait de doute que ce soit un jeu spéculatif attrayant.

La nouvelle sera vite oubliée

À moins que vous ne travailliez dans le secteur des dessins animés, je doute fort que vous passiez beaucoup de temps à lire sur l’industrie. C’est très niche. L’accord Shaq sera rapidement balayé sous le tapis, ainsi que tous les autres accords que Genius Brands a annoncés au cours de l’année écoulée.

Genius Brands a un modèle commercial à trois volets:

Un portefeuille croissant de marques qui comprend 11 propriétés. Ses produits de consommation et son réseau de distribution. Le canal Kartoon, disponible dans plus de 100 millions de foyers américains.

Il ne fait aucun doute que le modèle d’entreprise, s’il est exécuté correctement, peut fonctionner. Cependant, d’après mon expérience, cette région a connu des explosions spectaculaires au fil des ans.

Jakks Pacific (NASDAQ:JAKK) a été presque radiée en 2019. Cerveau sauvage (OTCMKTS:WLDBF), qui était autrefois connue sous le nom de DHX Media et qui détient 41% de la franchise Peanuts, a travaillé dur pour retrouver son ancienne gloire. La fin ultime des deux sociétés reste à écrire.

La dernière fois que j’ai écrit sur Genius Brands en juillet 2020, la société était confrontée à des problèmes juridiques et son action était tombée d’un sommet de 11,73 $ en juin sur 52 semaines. À l’époque, s’échangeant en dessous de 2 $, je ne pensais pas que l’action GNUS avait beaucoup de sens.

Un gros problème pour moi était qu’il n’avait pas beaucoup de revenus. En 2019, il a gagné 5,91 millions de dollars. Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2020, il a enregistré des revenus de 1,17 million de dollars, contre 5,15 millions de dollars un an plus tôt.

Malgré de nombreuses annonces en 2021, il a très peu à montrer pour ses efforts.

La ligne de fond

Pas question de monter sur une personnalité de la télévision et du sport comme Shaquille O’Neil est une évidence. Vous seriez idiot de ne pas entretenir un tel partenariat. Cependant, pour que cet investissement passe de très spéculatif à un éventuel dix-bagger, Genius Brands doit générer des revenus à court terme.

Cela arrivera-t-il? Je ne pourrais pas te le dire.

Ce que je sais, c’est que l’action GNUS n’est pas la seule action à 2 $ que vous pouvez acheter à ce stade. Je prendrais le temps d’explorer d’autres possibilités jusqu’à ce que Genius Brands prouve qu’elle peut générer des revenus au-delà de 1,17 million de dollars ou neuf mois.

L’histoire a peut-être changé au cours des huit derniers mois, mais les données financières n’ont sûrement pas changé. Pour cette raison, je ne le toucherais pas avec un poteau de 10 pieds.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.