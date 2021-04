GNUS Stock s’est transformé en un grand studio avec beaucoup d’argent

Genius Brands International (NASDAQ:GNUS) s’est vraiment transformée. En un peu plus d’un an, la société a levé plus de 140 millions de dollars en espèces. De plus, l’entreprise n’a aucune dette. De plus, il est devenu un important studio indépendant pour enfants et une chaîne médiatique. En conséquence, le stock de GNUS a augmenté de 6,55 fois au cours de la dernière année pour atteindre 1,81 $ au moment de la publication, et il est en hausse de 29% depuis le début de l’année.

Source: patat / Shutterstock.com

Maintenant, la société est sur le chemin de l’acquisition, selon la récente lettre aux actionnaires du PDG du 31 mars. Andy Heyward, qui a créé la société, avec sa femme, Amy (leur société d’origine s’appelait A²), a écrit aux actionnaires qu’ils ont maintenant plus de 140 millions de dollars en espèces et aucune dette.

Sur le chemin de guerre d’acquisition

Et vous pouvez vous attendre à ce qu’ils achètent des actifs de contenu majeurs. Ils sont à la recherche de «tentpoles» pour ainsi dire – des atouts majeurs qui deviendront d’énormes générateurs de trésorerie pour Genius Brands au fil du temps.

Les critères sont qu’ils doivent être «stratégiques» aussi bien que «relutifs» (c’est-à-dire produire des profits et non des pertes). La portée des accords comprend les éléments suivants: les activités dans les industries connexes, les ensembles de droits, les sociétés de contenu, les systèmes de distribution et les opportunités mondiales. En d’autres termes, c’est le rêve d’un banquier d’investissement, en particulier à Hollywood. Ils doivent être inondés d’appels.

Par exemple, M. Heyward utilise The Walt Disney Company (NYSE:DIS) comme exemple de ce qu’il a l’intention de faire. Il souligne que Disney a acheté Toy Story, Star Wars, Avengers et Marvel contre de l’argent et des actions. Aujourd’hui, il dit qu’ils «constituent l’essentiel de la valeur de la Walt Disney Company».

En bref, Genius Brands veut devenir un grand studio axé sur le divertissement pour enfants. En fait, leur nouvelle chaîne Kartoon est une étape majeure dans cette direction. Le service de streaming est désormais disponible sur D’Amazon (NASDAQ:AMZN) Amazon Prime, Roku (NASDAQ:ROKU) et d’autres grands points de vente. Par exemple, Amazon Prime propose un abonnement mensuel pour 3,99 $.

Trésorerie

La trésorerie de son bilan est une tournure importante des événements puisque, à la fin de décembre, GNUS avait une dette de 100 millions de dollars et 3,75 millions de dollars. Sur la base du nouveau nombre d’actions en circulation (300,3 millions), les 140 millions de dollars en espèces représentent 46,6 cents par action en espèces.

C’est également proche de sa nouvelle valeur comptable par action. Cela représente environ 26% de sa capitalisation boursière de 543 millions $ (soit 1,81 $ multiplié par 300,3 millions d’actions).

D’après mon analyse, je crois que la société a levé environ 40 millions de dollars au cours des trois derniers mois se terminant en mars pour environ 42 millions d’actions. Cela signifie que le prix payé était d’un peu moins de 1 $ par action. En supposant que la société continue de profiter du cours élevé de l’action GNUS, je soupçonne qu’elle va lever plus de liquidités.

Le PDG souligne que les levées de fonds ne seront pas dilutives pour les actionnaires tant qu’ils mettent l’argent au travail en achetant des actifs relutifs – des entreprises à but lucratif. Le seul problème avec cela est que les prix des sociétés de contenu sont très chers de nos jours. Tout le monde sait que c’est un marché de vendeurs, donc la valeur du contenu a considérablement augmenté.

Que faire avec GNUS Stock

À l’heure actuelle, aucun analyste majeur de Wall Street ne semble couvrir l’action GNUS. Le problème est probablement dû au fait que GBI n’a généré que 2,48 millions de dollars de revenus l’an dernier. Ce montant était en baisse par rapport à 5,9 millions de dollars en 2019.

Les revenus comprennent les licences / redevances, la télévision, la publicité et les ventes de produits. La catégorie la plus importante était celle des revenus de la télévision et du streaming. Cependant, la société n’éclate pas ses structures de transaction avec différents points de vente ni même ses numéros d’abonnés. Cela rend plus ou moins impossible de prévoir les revenus et les bénéfices. Cela est d’autant plus important que l’entreprise perd de l’argent et a dépensé environ 7,8 millions de dollars en flux de trésorerie d’exploitation l’an dernier.

En d’autres termes, la plus grande partie de la valeur de l’entreprise sera basée sur la monétisation future de ses actifs et les acquisitions futures. C’est exactement ce que le PDG a déclaré dans sa lettre aux actionnaires. Il a passé une bonne partie de la lettre à parler des actifs Stan Lee de la société. Ce sont des idées et du contenu que Stan Lee a créés après s’être vendu à Marvel lorsqu’il a été vendu à Disney.

Le seul problème est que la société ne nous a pas dit ce que valaient les actifs de Stan Lee ni à combien de liquidités il fallait s’attendre. Nous sommes donc laissés dans le noir.

Tout ce que nous savons, c’est qu’environ 26% du stock GNUS est représenté par sa trésorerie. Le reste de la valeur dépend de la valeur de Stan Lee, de Kartoon Channel et d’autres contenus. En outre, la valeur dépend de la manière dont GNUS dépense l’argent qu’il a accumulé. C’est beaucoup d’inconnues.

La plupart des investisseurs voudront voir quelque chose de plus définitif, que ce soit en termes de flux de trésorerie ou de la façon dont l’entreprise met ses actifs au travail.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.