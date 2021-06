Go Ahead And Die de Max Cavalera sort un clip vidéo animé pour ‘GAAD’

L’officiel Jim Louvau-réalisé une vidéo musicale pour “GAAD”, le dernier single de l’Arizona ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ, peut être vu ci-dessous. La chanson est tirée du premier album éponyme du groupe, qui sort aujourd’hui (vendredi 11 juin) via Explosion nucléaire.

ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ comprend le chanteur et le guitariste Max Cavalera (ÂME, CONSPIRATION DE CAVALERA, SÉPULTURE) avec son fils, chanteur, guitariste et bassiste Igor Amadeus Cavalera, aussi bien que Zach Coleman à la batterie. ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZle son de mélange des éléments de death et de thrash metal, avec des GEL CELTIQUE influences et une attitude punk.

Max commentaires : « En colère ! En colère ! Sans excuse ! Brut ! Cet album est ce qui arrive quand la cupidité et l’injustice prennent le dessus. Nous devons utiliser notre musique comme une arme !

Igor Amédée États: “‘GAAD’ est l’hymne à cet album et à ces temps foutus. Un majeur pour ceux qui contrôlent, ceux qui décident qui vit et qui meurt.”

ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZLes tempos de s sont sauvages, avec un mépris des maux sociaux modernes palpable, ses riffs monstrueux et envoûtants. Ils font de la musique extrême en colère, rancunière, totalement engageante et fougueuse pour des temps de plus en plus extrêmes.

Le premier album éponyme voit Max et Igor partageant les tâches de guitare et de voix, avec une batterie de style complètement fou de Coleman des cloques MALÉDICTION NOIRE et acclamé par la critique KHEMMIS. Cela ressemble à une relique des jours de gloire du thrash, du proto-death metal et du sale punk pourri, le genre de groupe qui inspirerait un adolescent thrasher en 1987 à sculpter le ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ logo dans un bureau d’école.

Les voix n’étaient pas suivies encore et encore à la recherche d’une sorte de prise “parfaite”. Coleman n’a pas joué sur une piste de clic. Le cœur et l’âme de ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ il s’agit simplement d’y aller, de manière traditionnelle. Ingénieur Charles Elliott capturé les sessions avec l’aide de Studio Souterrain Platine propriétaire Jean Aquilino. L’album a été mixé par Arthur Rizk, dont les crédits comprennent DÉCLENCHEMENT, CRO-MAGS, et CONSPIRATION DE CAVALERA. La pochette de l’album a été créée par Stewart Easton tandis que le logo Circle a été créé par Jeff Walker (CARCASSE).

Max décrit ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ comme “une collaboration père/fils unique en son genre apportant à la vieille école une nouvelle attitude ! Riffs malades et paroles abrasives de Igor et le tambourinage brutal de Zach Coleman (MALÉDICTION NOIRE, KHEMMIS) m’a inspiré”, dit-il. “Les temps extrêmes appellent de la musique extrême!”

Igor États: “GAAD fournira une énergie au rythme rapide et alimentée par la haine qui n’a pas été entendue depuis des années.

Zach Coleman ajoute : « J’ai l’impression que nous avons réussi à capturer l’agressivité (extrême) avec le disque. C’est un mélange de style old-school (pensez au metal/punk de l’époque de 89) et de sons plus récents qui reflètent ce qui se passe autour de nous. survivre!”

“Allez-y et mourez” liste des pistes :

01. Camion plein de corps



02. Liberté Toxique



03. Cage à glace



04. Isolé/Désolé



05. La proie du prophète



06. punisseur



07. El Cuco



08. GAAD



09. Vaut moins que de la pisse



dix. (Dans la) ligne d’abattage



11. Roadkill

ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ est:

Max Cavalera – Guitare, Voix



Igor Amadeus Cavalera – Basse, Guitare, Voix



Zach Coleman – Tambours

Crédit photo: Jim Louvau



<

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).