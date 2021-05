Go Air dépose des papiers d’introduction en bourse avec SEBI pour un numéro de Rs 3 600 cr; la société change de nom et devient Go First avant son introduction en bourse

Avant l’introduction en bourse de Go Airlines, la compagnie aérienne à très bas prix de l’Inde s’est rebaptisée «Go First».

Go Airlines a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge auprès du régulateur des marchés financiers SEBI pour lancer une introduction en bourse (offre publique initiale) d’une valeur de 3600 crore Rs. La compagnie aérienne appartenant au groupe Wadia, en consultation avec ses principaux dirigeants, émettra des actions via une émission préférentielle ou toute autre méthode pour lever jusqu’à Rs 1 500 crore. Avant l’introduction en bourse de Go Airlines, la compagnie aérienne indienne à très bas prix s’est rebaptisée «Go First». La société a prévu d’utiliser le produit net de l’émission pour le remboursement anticipé ou le remboursement prévu de tout ou partie de certains emprunts en cours, valorisés par la société, d’une valeur de 2 015,8 crore Rs. Alors que Rs 279,26 crore sera utilisé pour le remplacement des lettres de crédit qui sont utilisées à certains bailleurs d’aéronefs pour garantir les paiements de location et l’entretien futur des avions avec un dépôt en espèces. La société l’utilisera également pour le remboursement des cotisations à Indian Oil Corporation Limited, en partie ou en totalité, pour le carburant fourni à la société et aux fins générales de l’entreprise.

Points clés à savoir sur l’introduction en bourse de Go Airline

– Les coordinateurs mondiaux et responsables de la gestion des livres de l’émission sont ICICI Securities, Citigroup Global Markets India Pvt Ltd et Morgan Stanley India Company Pvt Ltd. Le registraire de l’émission est Link Intime India Private Ltd. comme Interglobe Aviation Ltd (IndiGo) et Spicejet Ltd.

– Khaitan & Co est le conseiller juridique de la société en ce qui concerne le droit indien tandis qu’AZB & Partners est le conseiller juridique des GCBRLM en ce qui concerne le droit indien. Clifford Chance Pte Ltd. est le conseiller juridique international des GCBRLM.

– Selon le rapport CAPA, Go Airlines est l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide en Inde, avec une augmentation de la part de marché domestique de 8,8% au cours de l’exercice 2018 à 10,8% au cours de l’exercice 2020.

– GoAir a eu une utilisation élevée des avions au cours de l’exercice 2020, avec une utilisation moyenne de 12,9 heures par jour et un facteur de charge de 88,9%.

– La société a déclaré qu’elle n’avait levé aucun prêt relais auprès d’une banque ou d’une institution financière à la date du présent projet de prospectus Red Herring, qui doivent être remboursés sur le produit de l’animalerie.

– Au 31 janvier 2020, GoAir couvrait un réseau de 28 destinations nationales et 9 destinations internationales. Le réseau de la compagnie aérienne est réparti dans les principales villes de l’Inde et à l’étranger. Les villes indiennes comprennent Ahmedabad, Aizawl, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Delhi, Goa, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jammu, Kannur, Kochi, Kolkata, Leh, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Port Blair, Pune, Ranchi, Srinagar, Varanasi, Abu Dhabi, Bangkok, Colombo, Dubaï, Dammam, Koweït, Male, Muscat et Phuket.

– Pour les neuf mois terminés en décembre 2020, Go Air a déclaré un bénéfice de Rs 470,6 crore. Alors qu’il a enregistré un bénéfice de Rs 1270,7 crore au cours de l’exercice 2019-20.

– Go Air a déclaré que la réduction de sa dette globale réduira les frais d’intérêt et améliorera nos facteurs de taux de location. «Nous prévoyons que notre situation financière s’améliorera grâce à cette réduction de la dette associée à notre mesure de gestion et de réduction des coûts et à la croissance anticipée de nos activités», a-t-il déclaré.

