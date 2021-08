Go Colors dépose un projet de papiers d’introduction en bourse avec SEBI et prévoit d’augmenter Rs 125 crore à partir d’une nouvelle émission d’actions

Go Colors a déposé ses projets d’IPO auprès de SEBI. (Photo : REUTERS)

Go Colors, propriété de Go Fashion (Inde), a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge auprès du régulateur du marché des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse. L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 125 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 1,28 crore d’actions par ses actionnaires et promoteurs existants. L’OFS verra la vente d’actions jusqu’à 7,46 lakh chacune détenues par PKS Family Trust et VKS Family Trust, 75 actions lakh par Sequoia Capital India Investment, jusqu’à 33 actions lakh par India Advantage Fund S4 I et jusqu’à 5,77 actions lakh par Dynamic Fonds indien S4 US I.

PKS Family et VKS Family Trust détiennent chacun 28,74 % du capital. Sequoia Capital India Investments IV détient 28,73 % des parts, India Advantage Fund S4 I 12,69 % et Dynamic India Fund S4 US I détient 1,10 % des parts de l’entreprise. Les principaux responsables de l’émission sont JM Financial, DAM Capital Advisors et ICICI Securities. KFin Technologies Private Ltd sera le registraire de l’émission.

Une fois son introduction en bourse réussie, Go Colors rejoindra Page Industries, Trent Limited, Bata India, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd et TCNS Clothing Company Ltd. Le ratio P/E de l’industrie s’élève à 106,35x et la moyenne pondérée retour sur la valeur nette à 7,76 pour cent. Le produit net sera utilisé pour financer le déploiement de 120 nouveaux EBO d’une valeur de Rs 33,7 crore, le financement des besoins en fonds de roulement d’une valeur de Rs 61,3 crore, et à des fins générales de l’entreprise.

Go Colors a déclaré un bénéfice net au cours de l’exercice 2018-19 de Rs 31 crore, qui est passé à Rs 52,6 crore au cours de l’exercice 2019-20. Cependant, dans le covid frappé l’année précédente, la société a signalé une perte nette de Rs 3,54 crore. 75% de la totalité de l’émission de Go Colors seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) tandis que 15% seraient réservés aux investisseurs non institutionnels (NII). Cela ne laisserait que 10 % aux investisseurs de détail pour enchérir.

