Go Fashion, Coal India, ZEE, Kotak Mahindra Bank, Reliance Capital parmi les actions ciblées aujourd’hui

SGX Nifty était en vert mardi matin. (Photo : REUTERS)

SGX Nifty s’échangeait avec des gains pendant les premières heures de mardi, faisant allusion à un plat à un début positif pour le commerce de la journée. Sur les graphiques, les indices de référence de Dalal Street semblent toujours faibles mais un certain recul n’a pas été exclu. « La tendance baissière de Nifty est toujours d’actualité et un recul mineur est attendu au cours des 1-2 prochaines sessions », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Aux niveaux les plus élevés, 17200-17300 va être une forte résistance aérienne et devrait être une opportunité de vente à la hausse sur le marché. Les prochains supports inférieurs à surveiller aux niveaux de 16780 », a-t-il ajouté.

Aller à la mode: Les actions de Go Fashion (Inde) seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Go Fashion avait reçu une forte réponse des investisseurs au début du mois avec un abonnement global atteignant 135 fois la taille de l’introduction en bourse.

Capital de confiance: La Reserve Bank of India a remplacé le Board of Reliance Capital. Promotrice par Anil Ambani, la société va bientôt faire faillite.

Banque Kotak Mahindra: Le prêteur du secteur privé a déclaré lundi que Life Insurance Corporation of India (LIC) avait reçu l’approbation de la RBI pour augmenter sa participation dans la banque à 9,99%.

Entreprises de divertissement Zee : Un banc de la Haute Cour de Bombay continuera d’entendre la plainte déposée par Invesco Developing Markets Fund, contestant une ordonnance d’injonction rendue par le tribunal, dans l’affaire Zee-Invesco.

Union Bank of India: La Banque de réserve de l’Inde a déclaré qu’elle avait imposé une pénalité de 1 crore de roupies à l’Union Bank of India pour manquement à la conformité réglementaire.

Charbon Inde: Coal India versera 3 667 crores de roupies à titre de dividende intérimaire au gouvernement pour l’exercice en cours. Le Maharatna PSU a annoncé un dividende intérimaire de 90 pour cent pour l’exercice 22, ce qui s’est traduit par 9 Rs par action de valeur nominale de 10 Rs. Le total des dépenses à cet effet sera d’environ 5 546 crore de Rs.

Peintures Asiatiques: La société investira Rs 960 crore pour étendre la capacité de fabrication de son usine située à Ankleshwar dans le Gujarat. La société a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Gujarat pour commencer l’extension proposée de la capacité de fabrication de peinture de 1,3 lakh KL à 2,5 lakh KL et de résines et émulsions de 32 000 MT à 85 000 MT, a déclaré Asian Paints dans un dossier réglementaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.