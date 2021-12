GO Holidays 2021, débuts avec Shiny Kyurem et plus

Que se passe-t-il dans Pokémon GO cette semaine ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les événements et les raids !

La saison du patrimoine de Pokémon GO bat maintenant son plein et se dirige vers les jours les plus festifs de l’année – comme c’est la tradition, les joueurs sont également autorisés à les célébrer dans l’application lors d’un événement spécial. Nous avons résumé tout le contenu de la semaine à venir de 13 au 19 déc., 2021, pour que vous puissiez profiter de Pokémon GO sans stress avant les vacances et ne rien manquer.

GO Battle League : Ultra League et Ultra League Remix



Le premier changement de quart de la dixième saison de GO Battle League est à nos portes : actuellement, vous pouvez toujours participer aux batailles PvP dans les formats Great League et Great League Remix – vous pouvez lire notre liste de niveaux Great League pour le Pokémon et la stratégie dont vous avez besoin. Cependant, les deux tournois seront interrompus à 13 h 00 HNP le lundi et sera remplacé par la catégorie de poids plus lourde, Ultra League.

Dans Ultra Ligue, des monstres de poche avec une force allant jusqu’à 2 500 points de compétition (PC) peuvent être alignés, et le même plafond de PC s’applique au Remix de l’Ultra League format. Cependant, dans ce dernier, les dix monstres les plus populaires de la saison précédente sont bannis, il va donc falloir improviser un peu. Les Pokémon suivants sont interdits pour Remix dans la saison 10 :

Venusaur Alolan Muk Umbreon Swampert Empoleon Togekiss Giratina (Altered Forme) Cresselia Talonflame Obstagoon

L’heure des projecteurs : Magmar



Mardi 14 décembre 2021 de 18h à 19h heure locale

L’hebdomadaire L’heure des projecteurs mettra en vedette le Pokémon de type Feu Magmar, et pour les Dresseurs, il a un solide bonus en réserve : pendant l’événement, tous les bonbons pour les Pokémon évolutifs seront doublés. L’évolution de Magmar Magmortar peut bénéficier d’une attaque spéciale apprise lors de la Journée communautaire plus tard dans la semaine, alors assurez-vous d’attraper un spécimen fort s’il vous en manque encore un.

Heure de raid : Reshiram et Zekrom



Mercredi 15 décembre 2021 de 18h à 19h heure locale

Encore une fois, l’hebdomadaire Heure du raid est tout au sujet Reshiram et Zekrom. Les deux légendes draconiques apparaîtront dans tous les lieux de raid disponibles pour relever les défis de l’événement d’une heure – assurez-vous de saisir une version forte de chacun, car ils font partie des Pokémon les plus offensivement puissants de leur type et les variantes brillantes sont de marque. nouveau pour démarrer.

C’est votre dernière chance de mettre la main sur les deux légendes dans un tel événement, car leur parent Kyurem les remplace dans les raids de la cinquième étape un jour plus tard.

GO Battle League : Coupe des Fêtes



Jeudi 16 décembre 2021, 13 h HNP

Bien que l’Ultra League et l’Ultra League Remix démarrent déjà lundi, un autre moment fort attend les fans de PvP jeudi : le traditionnel Coupe des Fêtes est de retour. Dans ce format limité, seuls les Pokémon jusqu’à 1 500 CP sont autorisés à participer. De plus, seuls les types Normal, Herbe, Électrique, Glace, Vol et Fantôme sont autorisés – les autres monstres doivent rester sur le banc pour celui-ci.

Vacances GO : Partie I



Jeudi 16 décembre 2021, 10h heure locale

le GO Vacances sont un événement vraiment gigantesque et donc divisé à juste titre en deux parties ainsi qu’un mini-événement. La première partie, qui durera jusqu’au 23 décembre 2021, est cependant moins excitante et vise à vous mettre dans le bon état d’esprit avec des objets d’avatar festifs et des Pokémon apparaissant dans des costumes d’hiver idiots.

Les faits saillants de la première partie des vacances GO incluent les débuts de Shiny Kyurem dans les raids de cinquième niveau, ainsi que l’apparition de Cloyster dans les raids de troisième niveau. Ce type de glace est l’un des meilleurs Pokémon lorsqu’il s’agit de collecter de la poussière d’étoile car il laisse tomber des ressources supplémentaires. Si vous êtes en retard dans le Stardust Challenge de décembre, vous pouvez l’utiliser pour rattraper le retard. Nous avons plus de stratégies d’agriculture Stardust.

La première partie de GO Holidays présente les Pokémon suivants dans la nature :

Pikachu (Holiday Hat)(s) Holiday Stantler(s) Holiday Delibird(s) Holiday Spheal(s) Holiday Cubchoo(s) Swinub(s) Snorunt(s) Snover(s) Vanillite Alolan Sandshrew(s) Cryogonal

(s) = Pokémon peut être trouvé en tant que Shiny.

La première partie des vacances GO présente les apparitions de Pokémon suivantes dans les raids :

Niveau 1 :

Pikachu (Holiday Hat) (s) Holiday Spheal (s) Holiday Cubchoo (s) Swinub (s) Alolan Sandshrew (s)

Niveau 3:

Cloyster Holiday Stantler(s) Holiday Delibird(s) Holiday Glaceon(s)

Niveau 5 :

Kyurem(s)

Méga :

Mega Steelix (s)

Consultez notre guide avec les meilleurs compteurs Mega Steelix si le serpent s’avère trop difficile à casser pour votre groupe.

La première partie des vacances GO propose les Pokémon suivants en tant que récompenses de tâches de recherche sur le terrain :

Pikachu (Holiday Hat) (s) Holiday Stantler (s) Holiday Spheal (s) Holiday Cubchoo (s) Alolan Goupix (s) Swinub (s) Cryogonal

Journée communautaire en décembre 2021



Samedi 18 décembre 2021 et dimanche 19 décembre 2021 de 11h à 17h heure locale

L’un des moments forts de l’année dans Pokémon GO est toujours le Journée communautaire en décembre. Le méga événement permet aux joueurs d’équiper de nombreux Pokémon avec des attaques spéciales qui seraient autrement inaccessibles. De plus, toute une montagne de bonus vous attend, tels que le double de Stardust et des points d’expérience pour la capture, ainsi que des tâches de recherche à durée limitée. Oh, et chaque Pokémon peut apparaître comme un brillant, ce qui est idéal pour les collectionneurs.

Le jour 1 de la journée communautaire de décembre 2021 présente les Pokémon suivants dans la nature :

Machop Roselia Swawblu Gible Snivy Fletchling

Le jour 2 de la journée communautaire de décembre 2021 présente les Pokémon suivants dans la nature :

Évoli Duskull Shinx Tepig Oshawott

La journée communautaire de décembre 2021 présente les Pokémon suivants éclos à partir d’œufs de 2 km :

Charmander Weedle Abra Gastly Rhyhorn Magikarp Porygon Elekid Magby Seedot Piplup Budew

La Journée communautaire de décembre 2021 présente les Pokémon suivants dans les raids :

Charmander Weedle Abra Gastly Rhyhorn Magikarp Porygon Electabuzz Magmar Seedot Piplup

La Journée communautaire de décembre 2021 présente ces mouvements exclusifs si le Pokémon correspondant évolue pendant l’événement :

Dracaufeu: Souffle du dragon

perceuse: Exécution de forage

Alakazam: Compteur

Machmap: remboursement

Gengar: Coup de poing de l’ombre

Gyarados: Hydroqueue

Vaporeon: échaudure

Jolteon: Zap Cannon

Flareon: Superpuissance

Espeon: Boule de l’Ombre

ombréon: psychique

Leafeon: Graine de balle

Glacéon: Impulsion de l’eau

Sylveon: choc psychologique

Shiftry: Graine de balle

Altaria: Explosion de la Lune

Empoléon: Hydrocanon

Luxray: Crocs psychiques

Roserade: Graine de balle

Garchomp: Puissance de la Terre

Rhyperior: Démolisseur de roche

élective: Lance-flammes

Magmortier: coup de foudre

Porygon-Z : Tri Attaque

Crépuscule: Boule de l’Ombre

Serpérior: Plante frénétique

Embarquer: Brûlure

Samurott: Hydrocanon

Serre-flamme: Incinérer

Assurez-vous de rester en sécurité lorsque vous manquez inévitablement de Pokéballs cette semaine et essayez frénétiquement de vous réapprovisionner dans tous les PokéStops et gymnases de votre région et que les chances de Shiny soient toujours en votre faveur pendant la journée communautaire !

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.