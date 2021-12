Un autocollant anti-tech empruntant le logo du sourire d’Amazon, sur un poteau lumineux dans le quartier de Capitol Hill à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

En l’espace d’une heure le week-end dernier, je suis passé du magasinage des Fêtes dans plusieurs petites entreprises du quartier de Capitol Hill à Seattle à mon rappel de COVID-19 au siège d’Amazon au centre-ville.

Dans un quartier, j’ai vu un autre rappel de la façon dont certaines personnes perçoivent le géant du commerce électronique en leur sein. Dans un autre, j’ai confronté ma propre opinion souvent vacillante de l’entreprise. La distance entre les deux était un trajet très court, mais ce fut un long voyage.

Je suis à Seattle depuis un peu plus de 25 ans. Amazon est arrivé juste avant moi. Depuis, j’ai été témoin du grand changement que Seattle a subi, en grande partie au cours de la dernière décennie, alors qu’Amazon et d’autres entreprises technologiques se sont considérablement développées dans la ville.

Si c’est ce à quoi cela ressemble quand la technologie rentre à la maison, est-ce un endroit qui vaut la peine d’être vécu ou visité ?

J’ai passé beaucoup de temps à documenter le changement dans le cadre de mon passe-temps personnel en tant que photographe, et plus récemment en tant que journaliste pour .. J’aime la photographie de rue – capturer d’anciennes entreprises, la signalisation, l’architecture et les paysages. J’aime les images qui illustrent les juxtapositions entre ce qui était et ce qui est maintenant.

J’aime aussi une variété de soi-disant art de la rue tels que des pochoirs, des autocollants et des affiches qui sont bien conçus ou transmettent un message qui vaut la peine d’être repris. À Capitol Hill et dans une grande partie de Seattle, tout cela fait partie du paysage. En raison de l’industrie et des personnes sur lesquelles j’écris maintenant, je ne peux m’empêcher de voir et de réfléchir aux messages anti-tech et anti-Amazon. Il y en a eu plein.

Le week-end dernier, j’ai été attiré par une autre variante de l’autocollant omniprésent «Go home tech bro», giflé sur un poteau d’éclairage près de Pike Street. Ce sentiment m’a fait penser pendant des années à qui pourrait le coller et à qui ils le collent.

Le cri pour partir n’est pas unique à Seattle. On dit sûrement aux « frères de la technologie » de rentrer chez eux à San Francisco, à Austin, à New York et ailleurs. La technologie change beaucoup de choses, ou les emplois technologiques et les salaires changent. De bons emplois attirent plus de gens et plus de gens signifient des loyers plus élevés, moins de maisons, une circulation plus mauvaise, etc. Les bars de plongée bien-aimés et les mamans de longue date se font renverser au profit d’immeubles d’appartements à l’emporte-pièce et de chaînes de magasins sans âme. Le manque d’abordabilité pour de nombreux décors, et les artistes et autres sont forcés de sortir.

Un autre autocollant « go home tech bro » le long de Mercer Street à South Lake Union, où travaillent des milliers d’employés d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

Mais depuis près de deux ans, Seattle a vu à quoi cela ressemble lorsque la main-d’œuvre technologique et bien d’autres « rentrent chez eux ». Même si les autocollants disent aux «frères» de quitter définitivement la ville, le travail à distance pendant la pandémie a eu l’effet souhaité à court terme.

La crise sanitaire persistante a vidé le centre-ville de Seattle, Pioneer Square, South Lake Union et d’autres quartiers où la technologie est concentrée. Avec l’essor récent d’Omicron et l’adoption de styles de travail hybrides ou entièrement distribués, personne ne sait vraiment quand ou si les gens retourneront au bureau.

Pour tous ceux qui apprécient le dynamisme de Seattle en tant que ville en pleine croissance et animée – malgré les nombreuses douleurs réelles qui ont accompagné cette distinction – voir l’endroit maintenant peut être déprimant.

« C’est une opinion qui n’est pas largement partagée à Seattle, heureusement », a déclaré Jon Scholes, PDG et président de la Downtown Seattle Association, à propos des messages anti-tech. «Certainement pas par la majorité des petites entreprises, des organisations artistiques et culturelles et des organisations à but non lucratif qui comptent sur les travailleurs de la technologie comme clients.

« Seattle a toujours été une ville technologique et un leader de l’innovation et c’est une source de fierté pour la plupart des habitants de Seattle », a-t-il ajouté.

Les gens ont fait la queue à l’intérieur de l’Amazon Meeting Center à Seattle pour se faire vacciner contre le COVID-19 le 18 décembre. (. Photo / Kurt Schlosser)

Après avoir photographié l’autocollant sur Capitol Hill, je suis allé me ​​retrouver coincé dans une clinique de vaccination contextuelle qu’Amazon facilitait sur son campus tentaculaire.

La clinique a débuté le 23 octobre et s’est terminée le 19 décembre, fonctionnant les samedis et dimanches. Il faisait suite à un effort précédent de cette année qui s’est déroulé du 24 janvier au 5 juin. Au cours des 42 jours d’ouverture des deux cliniques, 125 915 injections ont été administrées, selon Amazon.

Je suppose que je n’aurais pas dû être surpris qu’une entreprise qui s’occupe si lourdement de la logistique soit si habile à déplacer des personnes dans et hors de l’un de ses bâtiments dans un délai aussi court. Ce qui m’a surpris, c’est à quel point j’étais heureux d’être là, principalement à cause de la facilité avec laquelle Amazon a rendu le processus.

Des bénévoles à chaque instant ont offert des conseils aux centaines de personnes se déplaçant dans les files d’attente pour les jabs Pfizer et Moderna. À une époque troublante, avec une nouvelle variante de COVID-19 qui s’est installée dans la ville juste avant les vacances, des dizaines de bénévoles d’Amazon ont pris le temps de leur propre week-end pour aider à gérer cette clinique. Et ils semblaient sourire derrière des masques en le faisant.

Le lendemain, lorsque mes bons amis ont bousillé l’heure de leur rendez-vous pour se faire booster dans une pharmacie locale, ils ont paniqué sur la façon dont ils se feraient vacciner avant de voyager quelques jours plus tard. Je leur ai dit de simplement marcher sur le site d’Amazon et que c’était une machine si bien huilée que j’étais certain qu’ils pourraient y entrer.

Ils ont envoyé un texto 30 minutes plus tard avec des balles dans les bras. « Ouais Amazon ! »

Cela m’a fait me sentir chanceux d’être à Seattle et heureux que les employés de l’entreprise se soient présentés pour les personnes dans le besoin. Et je m’en souviendrai la prochaine fois qu’un autocollant dira sournoisement à ces travailleurs de rentrer chez eux.