Goa Board HSSC Class 12th Result 2021: GBSHSE Goa Board 12th Class Result 2021 Release aujourd’hui, vérifiez le 12th Resultat de Goa Class sur gbshse.gov.in ou par SMS

Goa Board HSSC Class 12th Result 2021 Dernières nouvelles: Le Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education (GBSHSE) est prêt à annoncer les résultats de la classe 12 aujourd’hui vers 17 heures. Une fois déclarés, les étudiants peuvent vérifier leurs résultats sur le site officiel du conseil, à savoir gbshse.gov.in. Les étudiants peuvent également consulter leurs résultats par SMS.

Plus tôt, le président du conseil d’administration, Bhagirath Shetye, a déclaré qu’en plus des résultats, le pourcentage global de réussite serait également annoncé. L’annonce sera faite lors d’une conférence de presse à la Direction de l’Éducation à Porvorim. Shetye a également déclaré que GBSHSE fournira également une analyse détaillée des résultats. Selon le conseil, un total de 18 195 candidats se sont inscrits aux examens du HSSC cette année. En 2020, un total de 17 183 étudiants s’étaient inscrits à l’examen et le pourcentage de réussite était de 89,27%.

Les candidats peuvent suivre les étapes faciles mentionnées ci-dessous pour accéder à leur résultat Goa Board Class 12 :

Étape 1: Visitez le site officiel du conseil d’administration, à savoir gbshse.gov.in

Étape 2: Cliquez sur le lien ‘Goa Board Exam Results’ disponible sur la page d’accueil du site

Étape 3: Entrez vos coordonnées comme le numéro de siège, le code de l’école, la date de naissance au format JJ/MM/AAAA et le prénom avec un captcha

Étape 4: Après avoir soumis tous les détails requis, le résultat apparaîtra à l’écran

Étape 5 : Vous pouvez enregistrer une copie et imprimer la carte de score pour une utilisation ultérieure

Les étudiants peuvent également consulter leurs résultats par SMS. Pour cela, ils doivent taper GOA12SEAT NUMBER puis l’envoyer au 56263/58888/5676750. Alternativement, ils peuvent taper GB12SEAT NUMBER et l’envoyer au 54242.

Il faut mentionner que les examens du conseil d’administration n’ont pas été organisés par le GBSHSE cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Les examens de classe 12 étaient initialement prévus pour le 24 avril. L’État a décidé d’annuler l’examen un jour après que le Centre a annoncé l’annulation des examens CBSE de classe 12.

C’est pourquoi le BGSHSE a opté pour un moyen d’évaluation alternatif afin de préparer les résultats.

