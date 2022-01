Goa Election 2022 Dates, résultats, calendrier complet

Élection de l’Assemblée de Goa 2022 Date, heure et résultats : En 2017, le vote pour les élections de l’Assemblée de Goa a eu lieu le 4 février et les résultats ont été proclamés le 11 mars.

Élection de l’Assemblée de Goa 2022 Date de vote, sondages de sortie et résultats : La Commission électorale de l’Inde annoncera aujourd’hui les dates du scrutin pour les 40 sièges de l’Assemblée de Goa. L’annonce des dates des scrutins intervient après qu’un consensus a été trouvé entre tous les partis politiques pour la tenue des scrutins. Les élections devraient se dérouler en une seule phase avec des directives COVID-19 plus strictes.

Alors que le BJP est le parti au pouvoir à Goa, dans l’opposition se trouvent le Parti Goa Forward, le Parti Maharashtrawadi Gomantak, le Congrès et le nouveau Parti Aam Aadmi ainsi que le Congrès Trinamool.

La CE est également susceptible de réviser ses lignes directrices pour la campagne. De nouvelles directives pour les électeurs sont également attendues.

Élection de l’Assemblée de Goa 2022 : liste complète des circonscriptions

Mandrem

Pernem

Bicholim

Tivim

Mapusa

Siolim

Saligao

Calangute

Porvorim

Aldone

Panaji

Taleigao

Saint-Cruz

Saint-André

Cumbarjua

Maem

Sanquelim

Poriem

Valpoï

Priol

Ponda

Siroda

Marcaïm

Mormugao

Vasco-da-gama

Dabolim

Cortalim

Nuvem

Curtorim

Fatorda

Margao

Benaulim

Navelim

Cuncolim

Vélim

Quepem

Curchorem

Sanvordem

Sanguem

Canacona

En 2017, le vote pour les élections à l’assemblée de Goa a eu lieu le 4 février et les résultats ont été proclamés le 11 mars. Ensuite, le Congrès avait remporté 17 sièges tandis que le BJP en avait remporté 13. Cependant, le BJP avait réussi à former un gouvernement en s’alliant avec des partis régionaux et plus tard, 10 députés du Congrès avaient rejoint le BJP en 2019.

