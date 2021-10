Goa Election 2022 : Gros coup de pouce pour TMC ! L’acteur Nafisa Ali et le vétéran du tennis Leander Paes se joignent à Mamata Banerjee

Le Congrès de Trinamool tente d’établir son pied dans l’État côtier.

Élections de Goa 2022 : des mois avant les élections législatives à Goa, le Congrès de Trinamool a reçu un grand coup de pouce dans l’État. Aujourd’hui, l’acteur Nafisa Ali et le vétéran du tennis Leander Paes ont rejoint le Congrès de Trinamool en présence du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee à Panaji. Banerjee, qui est à Goa pour une visite de trois jours, a accueilli Ali et Paes dans le giron du parti. On peut se rappeler qu’Ali avait contesté les élections de 2004 de Lok Sabha du sud de Calcutta contre Banerjee.

Le Congrès de Trinamool tente d’établir son pied dans l’État côtier. Le BJP est le parti au pouvoir dans l’État tandis que le Congrès et le Parti Goa Forward sont dans l’opposition.

« Nous accueillons chaleureusement Nafisa Ali et Mrinalini Deshprabhu dans notre famille du Congrès de Goa Trinamool qui nous ont rejoints aujourd’hui en présence de notre Hon’ble Président Mamata Banerjee et Hon’ble Rajya Sabha MP », a déclaré l’AITC.

Il accueille également Paes dans le giron du parti. « Nous sommes extrêmement ravis de partager que Shri Leander Paes s’est joint à nous aujourd’hui en présence de notre honorable président Mamata Banerjee ! Ensemble, nous veillerons à ce que chaque personne de ce pays voie l’aube de la démocratie que nous attendions depuis 2014 ! » dit le parti.

Mamata Banerjee a également interagi aujourd’hui avec la communauté de pêcheurs de la jetée de Malim du village de Betim. Elle a écouté les problèmes de la communauté et a assuré son soutien total et a déclaré que le TMC se battra pour l’élévation de la communauté.

Banerjee devrait s’adresser à une conférence de presse demain, suivie d’une visite à la basilique de Bom Jesus à Old Goa et au temple Bodgeshwar à Mapusa.

