Goa Elections 2022: le Congrès exclut une alliance avec Trinamool au milieu du buzz, Venugopal dit que « le parti est confiant »

Au milieu des spéculations selon lesquelles le Congrès et le Congrès de Trinamool étaient en pourparlers d’alliance pour les prochaines élections à l’Assemblée de Goa, le haut dirigeant du Congrès, KC Venugopal, a claironné l’air dans un tweet lundi soir, déclarant que son parti était « confiant – nous remettrons Goa sur la voie du progrès bientôt ».

Lundi, les cercles politiques de l’État ont fait le buzz sur le fait qu’une réunion a été convoquée mardi par Rahul Gandhi avec les dirigeants du Congrès de Goa pour discuter d’un éventuel rapprochement avec le TMC. Cependant, le haut dirigeant du parti, Dinesh Gundu Rao, a précisé qu’il n’y aurait pas d’alliance avec le Trinamool.

« Aucune alliance ou pourparlers avec le Congrès de Trinamool n’a lieu. Malgré les efforts du TMC, le Congrès a clairement indiqué que toute l’approche et la tentative du TMC – dès le premier jour – à Goa ont été négatives et visaient à attaquer le Congrès, au lieu du BJP. Ils ont braconné nos députés et maintenant ils veulent une alliance pour leur donner des sièges », a déclaré Rao.

Il a également déclaré que le Congrès avait une alliance avec le Goa Forward Party et était en pourparlers avec le PCN de Sharad Pawar et le Shiv Sena – ses partenaires d’alliance au Pendjab.

Au cours des derniers mois, les liens entre le Congrès et TMC se sont tendus après les propos de Mamata Banerjee qui remettait en cause le rôle du Congrès en tant que principal parti d’opposition du pays.

« Quelle UPA ? Il n’y a pas d’UPA maintenant? Qu’est-ce que l’UPA ? Nous effacerons tous les problèmes. Nous voulons une alternative forte », avait déclaré Banerjee le mois dernier lorsqu’elle a rencontré l’ancien ministre des syndicats Sharad Pawar dont le parti est un allié du Congrès dans le Maharashtra.

Chidambaram avait également dénoncé le Congrès de Trinamool et l’AAP le mois dernier, affirmant que seul son parti pouvait vaincre le BJP. «Le TMC et l’AAP se fracturent le vote non-BJP. Je ne peux pas dire si cela profitera au BJP », a-t-il déclaré à l’agence de presse PTI.

