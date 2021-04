Goa: le GFP de Vijai Sardesai quitte NDA en échec pour le BJP avant les sondages de 2022

Vijai Sardesai a allégué qu’après la mort de Parrikar, une période de corruption endémique et de malhonnêteté a commencé sous le ministère en chef de Pramod Sawant.

Dans une secousse à la NDA à Goa, le Goa Forward Party (GFP) dirigé par Vijai Sardesai a annoncé le retrait officiel du GFP de l’Alliance démocratique nationale dirigée par le BJP. Sardesai a blâmé le gouvernement BJP au pouvoir pour les politiques anti-Goa qui ont fait des ravages sur le patrimoine, l’environnement et les moyens de subsistance uniques de l’État. Sardesai a informé de sa sortie de la NDA dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah. Dans la lettre, il a déclaré que la relation du GFP avec la NDA avait pris fin en juillet 2019 et conformément à la volonté du peuple de Goa et à ses engagements démocratiques, le parti a décidé d’annoncer la fin de sa participation à la NDA. L’élection de l’Assemblée dans l’État aura lieu l’année prochaine et la sortie du GFP pourrait encore renforcer l’appel à une opposition unie à Goa.

Sardesai avait été ministre dans le cabinet de l’ancien ministre en chef Manohar Parrikar. L’annonce est intervenue après que le comité exécutif du parti a adopté une résolution à cet égard aujourd’hui. Le GFP et le Congrès se sont unis pour contester ensemble les sondages du Conseil municipal de Margao. Les sondages des conseils municipaux de cinq municipalités se tiendront également dans l’État cette année.

Sardesai a déclaré à l’Indian Express qu’il explorait l’idée de “ Team Goa ” – une alliance de partis partageant les mêmes idées pour remplacer le BJP en 2022. Il a déclaré que GFP s’était allié avec le Congrès et le panel de Digambar Kamat à Margao qu’ils ont nommé l’Alliance civile Margao. Sardesai est également l’un des critiques virulents du gouvernement BJP à l’assemblée.

Sardesai a affirmé qu’au cours des deux dernières années, les Goans ont été témoins de la destruction à la lumière du jour du sanctuaire de Bhagwan Mahaveer alors que le parc national de Mollem avait été vendu à des industriels. Il a affirmé que CM Pramod Sawant avait négligé la question du détournement de la rivière Mhadei qui est impardonnable.

Il a également accusé le parti au pouvoir de mal gérer la crise du COVID-19 dans l’État. Il a allégué qu’il y avait une violation constante des normes et protocoles COVID sous l’illusion de générer des revenus.

Il a allégué qu’après la mort de Parrikar, une période de corruption endémique et de malhonnêteté a commencé sous le ministère en chef de Pramod Sawant.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.