Goa : les habitants se joignent à la Marine pour hisser le drapeau tricolore sur l’île de Sao Jacinto ; “Le bon sens a prévalu”, déclare CM Pramod Sawant

Des responsables ont déclaré que le ministère de la Défense prévoyait de déployer le drapeau national sur les îles du pays entre le 13 et le 15 août.

La marine indienne a hissé aujourd’hui le drapeau national sur l’île de Sao Jacinto, dans le sud de Goa, dans le cadre du “Azadi ka Amrit Mahotsav” pour commémorer les 75 ans de l’indépendance. Le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, s’est dit heureux que finalement “un meilleur sens l’ait emporté” lorsque les insulaires ont rejoint la marine lors de la cérémonie de hissage du drapeau. « C’est encourageant de voir des habitants de l’île St Jacinto rejoindre la marine indienne pour hisser le drapeau indien. Je suis heureux, un meilleur sens a prévalu », a déclaré Sawant en partageant une photo de l’événement.

Il est réconfortant de voir des habitants de l’île de Saint-Jacinto rejoindre la marine indienne pour hisser le drapeau indien. Je suis content, le bon sens l’a emporté. #JaiHind #NationFirst pic.twitter.com/i0wR97htXJ – Dr Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) 14 août 2021

Auparavant, la Marine avait annulé son projet de hisser le drapeau national sur l’île après que les habitants s’y sont opposés. Le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, avait lancé un avertissement sévère disant que de telles activités anti-indiennes seraient traitées d’une main de fer. Il avait également demandé aux autorités navales d’aller de l’avant avec le programme prévu.

« Il est regrettable et honteux que certaines personnes de l’île de St Jacinto se soient opposées au hissage du drapeau national par la marine indienne à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Inde. Je condamne cela et tiens à déclarer officiellement que mon gouvernement ne tolérera pas de tels actes… J’ai demandé à la marine indienne d’aller de l’avant avec son plan initial et j’ai assuré la pleine coopération de la police de Goa. Ces tentatives d’activités anti-indiennes seront traitées d’une main de fer. Ce sera toujours la Première Nation », avait déclaré Sawant.

Il est regrettable et honteux que certaines personnes de l’île de St Jacinto se soient opposées au hissage du drapeau national par la marine indienne à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Inde. Je condamne cela et tiens à déclarer officiellement que mon gouvernement ne tolérera pas de tels actes.1/2 – Dr Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) 13 août 2021

Les habitants de Sao Jacinto avaient déclaré qu’ils n’étaient pas opposés au déploiement du drapeau, mais ont exprimé leur appréhension que le programme de la Marine puisse être le début de la prise de contrôle de l’île par le gouvernement central en vertu du projet de loi sur les autorités portuaires majeures, 2020.

Des responsables ont déclaré que le ministère de la Défense prévoyait de déployer le drapeau national sur les îles du pays entre le 13 et le 15 août dans le cadre du “Azadi ka Amrit Mahotsav” pour commémorer les 75 ans de l’indépendance. L’île de Sao Jacinto est située à environ quatre kilomètres de la base de l’INS Hansa et environ 100 familles y résident.

