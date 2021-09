Goa ordonne de nouvelles règles de quarantaine pour les personnes venant du Kerala ; Détails à l’intérieur

in

Les cas de Covid-19 étant désormais largement concentrés au Kerala, le gouvernement de Goa a ordonné une quarantaine institutionnelle obligatoire pour les employés et les étudiants arrivant de l’État. De plus, un rapport RTPCR négatif obligatoire doit être produit par toute personne arrivant du Kerala.

Les ordonnances émises par l’administration du district du nord et du sud de Goa mentionnant les règles de quarantaine ont prolongé les restrictions de Covid dans l’État jusqu’au 20 septembre. L’arrangement pour cinq jours de quarantaine institutionnelle obligatoire sera pris par l’administration de l’établissement d’enseignement auquel appartient l’étudiant à et pour les employés par la direction du bureau.

Après cinq jours de quarantaine, ces personnes doivent passer un autre test RT PCR, selon l’ordre des collecteurs des deux districts.

Quant aux autres personnes arrivant à Goa en provenance du Kerala, elles doivent présenter un rapport RTPCR négatif pour être autorisées à entrer dans l’État et rester en quarantaine à domicile pendant cinq jours. Cependant, les travailleurs de la santé et leurs conjoints, les personnes en situation d’urgence, les enfants de moins de deux ans et les passagers en transit sont exemptés des règles de quarantaine.

Avant cette ordonnance, Goa a rendu obligatoire pour tous les entrants dans l’État de produire un rapport PCR négatif, à l’exception de ceux avec deux doses de vaccination Covid avec la 2e dose reçue il y a au moins 14 jours. Les restrictions sont en place à Goa depuis mai, date à laquelle le nombre de cas a augmenté et les décès ont commencé à augmenter. Cependant, les lieux publics comme les casinos, les salles communautaires, les auditoriums, les parcs aquatiques, les croisières fluviales, les sports nautiques, etc. restent fermés.

La semaine dernière, le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, a informé que 100% de la population de l’État avait reçu la première dose de vaccination contre le Covid-19 et que le statut vaccinal complet serait atteint pour tous d’ici le 31 octobre.

