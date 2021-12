Goa rapporte le 1er cas Omicron ; un voyageur mineur du Royaume-Uni trouvé infecté

Rane a déclaré que le gouvernement de l’État prendrait des mesures conformément au protocole du gouvernement central et adopterait également des mesures strictes si nécessaire.

Un garçon de huit ans, arrivé à Goa en provenance du Royaume-Uni, a été trouvé infecté par Omicron, ce qui en fait le premier cas de la nouvelle variante du coronavirus dans l’État côtier.

Le ministre de la Santé de l’État, Vishwajit Rane, a déclaré lundi à PTI qu’il avait été confirmé que le garçon, qui avait voyagé du Royaume-Uni le 17 décembre 2021, était infecté par Omicron, selon son rapport de test reçu de l’Institut national de virologie de Pune. Rane a déclaré que le gouvernement de l’État prendrait des mesures conformément au protocole du gouvernement central et adopterait également des mesures strictes si nécessaire.

Le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, a déjà demandé aux acteurs du tourisme de rester vigilants et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de propagation du COVID-19 pendant les festivités, à la suite des prochaines célébrations du Nouvel An.

Dimanche, Goa a signalé 25 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre d’infections de l’État à 1 80 050, tandis que le nombre de morts est resté constant à 3 519, selon les données officielles

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.