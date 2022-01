Goa vise à vacciner les 72 000 enfants du groupe d’âge 15-18 avec la première dose dans les 4 prochains jours: ministre

Répondant à une question, le ministre de la Santé a déclaré qu’un bateau de croisière avec 2 000 passagers à bord n’avait pas été autorisé à accoster au port de Goa dimanche.

Le gouvernement de Goa vise à vacciner les 72 000 enfants du groupe d’âge 15-18 ans contre le COVID-19 avec la première dose au cours des quatre prochains jours après l’ouverture de la vaccination pour eux lundi, a déclaré dimanche le ministre de la Santé de l’État, Vishwajit Rane.

Rane a assisté à une réunion des ministres de la Santé des États présidée par le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya.

Il a déclaré que Mandaviya a examiné les préparatifs pour le déploiement de la campagne de vaccination.

« Goa a déjà reçu 72 000 doses pour vacciner les enfants âgés de 15 à 18 ans, qui seraient administrées dans les 3 à 4 jours à partir du 3 janvier », a déclaré Rane aux journalistes.

Il a déclaré que des équipes de professionnels de la santé visiteraient les écoles si nécessaire.

Rane a déclaré que le gouvernement de Goa prenait toutes les mesures conformément aux protocoles pour aplatir la courbe COVID-19.

Les opérateurs de ce navire de croisière ont été invités à effectuer des tests COVID-19 sur tous les passagers via l’hôpital du Centre de recherche médicale de Salgaonkar (SMRC) basé à Vasco avant de leur permettre de descendre.

Rane a également déclaré que Goa mettra en place une machine de séquençage du génome au cours des 15 prochains jours pour éviter tout retard dans les tests d’échantillons de variantes Omicron suspectés, qui sont actuellement envoyés au NIV basé à Pune.

Il a déclaré que le ministre en chef Pramod Sawant tiendra lundi une réunion du groupe de travail au cours de laquelle certaines mesures seront probablement annoncées pour freiner la propagation des infections à coronavirus.

