Gobert, Simmons et Green, chef de la première équipe défensive de la NBA

15 juin 2021 à 06:09 CEST

. / New York

Le pivot français Rudy Gobert des Utah Jazz, lauréat du prix du joueur défensif de l’année, également a dirigé la première équipe défensive, qui a été publié ce lundi par la NBA. Deux autres joueurs finalistes pour le prix du Défenseur de l’année, le gardien australien Ben Simmons (Philadelphia Sixers) et attaquant de puissance Draymond vert (Golden State Warriors) figuraient également parmi les 10 joueurs nommés dans les équipes défensives de l’année. Gobert, qui a remporté son troisième titre de joueur défensif de l’année la semaine dernière, et Simmons, qui a terminé deuxième, étaient les deux seuls joueurs à être nommés sur les 100 bulletins de vote par le panel mondial de rédacteurs sportifs invités à voter sur chacune des saisons individuelles de la ligue. . Green, le meneur de jeu, se joint à eux dans la première équipe défensive. Vacances à Jrue et la puissance grecque en avant Giannis Antetokounmpopar les Milwaukee Bucks. Gobert et Simmons ont été suivis dans le vote par Green (80 votes de la première équipe, 96 au total), Holiday (65 votes de la première équipe, 92 au total) et Antetokounmpo (43 votes de la première équipe, 92 au total).

La deuxième équipe défensive de l’année comprenait l’attaquant vedette des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard, ainsi que deux autres groupes de coéquipiers, le gardien Matisse Thybulle et le centre camerounais Joel Embiid (Sixers) et l’attaquant Jimmy Butler et le centre Bam Adebayo, du Miami Heat . Dans une étrange bizarrerie, Adebayo et Butler ont terminé à égalité à la sixième place, obtenant 37 voix identiques de la première équipe et 37 voix de la deuxième équipe, tandis qu’Embiid était huitième, Thybulle était neuvième et Leonard a terminé dixième.

L’attaquant des Phoenix Suns Mikal Bridges, qui a obtenu quatre votes dans l’équipe première et 35 au total, a été le meilleur votant parmi ceux qui n’ont fait aucune équipe. Il a été suivi par le centre des Indiana Pacers Myles Turner, qui a reçu cinq choix de la première équipe et figurait sur 19 bulletins de vote; et également le numéro cinq des Atlanta Hawks, le Suisse Clint Capela, qui a été inclus dans la deuxième équipe en 36 tours de scrutin.

Pour Gobert, qui a retrouvé son titre de joueur défensif de la ligue la semaine dernière, c’est le cinquième fois de suite il a été nommé dans la première équipe défensive, alors que c’est la deuxième fois consécutive pour Simmons et la troisième fois pour Antetokounmpo. Green a maintenant construit six équipes entièrement défensives (quatre premières, deux secondes), tandis que Holiday a été nommé dans la première équipe pour la deuxième fois de sa carrière lors de sa première saison à Milwaukee. Leonard, quant à lui, l’a maintenant fait sept fois (y compris trois choix en équipe première), le plus grand nombre de joueurs nommés dans l’une ou l’autre équipe cette saison. Butler a maintenant cinq choix, tandis qu’Embiid l’a fait trois fois, Adebayo deux et Thybulle l’ont fait pour la première fois.