GoBoat organise un meurtre mystère sur la Tamise pour Halloween

Mettez les voiles et résolvez le mystère (Photo : GoBoat/Scincilla Photography)

Halloween approche à grands pas et de nombreux événements effrayants se déroulent au Royaume-Uni.

Si vous n’avez pas encore fait de plans, une nouvelle expérience immersive pourrait être dans votre rue.

GoBoat organise cette semaine un mystère de meurtre victorien sur la Tamise – au cœur du quartier financier de la capitale, Canary Wharf.

Jusqu’au dimanche 31 novembre, les invités naviguant sur les navires seront transportés dans le temps, tandis que des acteurs costumés donnent vie à l’ère victorienne.

Les participants seront chargés d’essayer de résoudre le mystère à travers une série d’énigmes, d’activités et d’indices.

Les points d’arrêt le long des voies navigables de Londres viseront à aider les invités à enquêter sur l’affaire et les personnages victoriens interagiront pour offrir des conseils et des conseils utiles.

Pour encourager les participants à se mettre dans l’ambiance, il y aura même une sélection de prix à gagner pour ceux qui portent les meilleurs costumes d’Halloween – y compris des bons de voyage en bateau et des repas gratuits.

Quelle toile de fond (Photo : GoBoat/Scincilla Photography)

Il convient de souligner que des groupes de huit personnes maximum peuvent embarquer sur chaque bateau et qu’aucune connaissance préalable de la navigation n’est requise. Il vous suffit donc de vous présenter et de mettre les voiles.

L’équipe suggère également d’opter pour une réservation de deux heures pour compléter l’expérience du meurtre et du mystère.

Londres



Ryan Price, responsable du marketing chez GoBoat, a déclaré: «Nous sommes très heureux de proposer cette incroyable expérience immersive à nos invités dans les Docklands de la capitale. Nos effrayants acteurs victoriens sont prêts à faire entrer Canary Wharf dans l’esprit d’Halloween et nous avons hâte de voir les costumes incroyables dans lesquels les gens se présentent.

Mais ce n’est pas la seule activité nautique proposée cette semaine, la compagnie de navigation organise également une chasse au trésor sur le thème des pirates le long du Regent’s Canal.

De manière très similaire, les invités recevront une carte au trésor, des tâches et des indices afin d’essayer de trouver le « X qui marque l’endroit ».

Ils rencontreront également des pirates amicaux en cours de route pour les aider dans leur voyage.

