GoCamp, le loueur de fourgonnettes d’aventure peer-to-peer de Portland acquis par le principal modificateur de véhicules

« Vanlife » est devenu une tendance à la mode dans les voyages et les loisirs. (Photo GoCamp)

GoCamp, une entreprise basée à Portland dont la plate-forme permet aux propriétaires de camping-cars de louer leurs véhicules à d’autres types d’aventuriers, a été acquise par Storyteller Overland, une entreprise basée à Birmingham, en Alabama, qui développe les modes de transport recherchés.

Fondé en 2017 par Deborah Kane, PDG de l’entreprise, GoCamp a été conçu pour amener le modèle de partage de propriété de sites Web comme Vacasa et Airbnb à l’espace de camping-car. L’entreprise gère une flotte d’environ 150 camping-cars disponibles à la location dans l’Arizona, la Californie, le Colorado, l’Oregon, l’Utah et l’État de Washington.

La fusion avec Storyteller Overland permettra à GoCamp d’exploiter une portée et des ressources supplémentaires et de s’étendre à l’échelle nationale sur de nouveaux marchés dans le Midwest et la côte est.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces plus formellement avec Storyteller Overland. Les propriétaires de MODE ont connu un tel succès grâce à GoCamp et ravi les locataires à tel point que l’officialisation de la relation spéciale de GoCamp avec Storyteller Overland était une prochaine étape logique », a déclaré Kane dans un communiqué de presse mercredi.

Storyteller Overland propose ses modifications de camping-car et dans une variété de soi-disant «MODE» et de prix, allant du MODE LT à 153 000 $ au Beast MODE4x4 à 198 000 $.

La fondatrice et PDG de GoCamp, Deborah Kane. (Photo GoCamp)

Les deux sociétés exploitent l’engouement pour les voyages et les loisirs « vanlife » qui a explosé pendant la pandémie de COVID-19. Parmi les autres dans l’espace, citons la startup Cabana, basée à Seattle, qui loue des fourgonnettes Ford Transit sur mesure. Une autre entreprise de Portland, The Dyrt, vient de lever 11 millions de dollars de nouveaux financements pour sa plate-forme qui aide les gens à savoir où aller avec leurs fourgonnettes d’aventure – ou leurs tentes, camping-cars, etc.

La flotte de fourgonnettes de GoCamp appartenant à des particuliers comprend tout, des fourgonnettes et Eurovans Volkswagen à l’ancienne aux nouveaux Sprinters Mercedes-Benz et aux modes Storyteller Overland.

Dans le cadre du nouvel accord, Kane célèbre et soutient l’entrepreneuriat féminin en faisant un don de 100 000 $ à trois organisations basées à Portland – Oregon Tradeswomen, XXcelerate et Portland Mercado – et Storyteller Overland égale le don. Kane contribue également au fonds Impact Ventures de la Portland State University pour investir dans des entreprises prometteuses dirigées par des femmes et en démarrage.

« L’entrepreneuriat féminin dans l’industrie du camping-car est rare, et les femmes sont particulièrement rares sur la chaîne de production, car les fourgons sont transformés en camping-cars », a déclaré Kane. « Je voulais mettre en lumière le problème et je suis ravie de soutenir des programmes locaux qui donnent à plus de femmes les outils dont elles ont besoin pour réussir non seulement dans le domaine du camping-car, mais dans le monde des affaires en général. »