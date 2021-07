God of War 2 sur PS5 : tout ce que vous devez savoir sur Ragnarok

Lors de la vitrine des jeux PS5 de septembre 2020, une suite de God of War 2018 a été annoncée par le biais d’un teaser rapide comme le moment “voici une chose de plus” pour clore le spectacle. J’étais tellement excité que je pouvais à peine comprendre ce qui s’est passé par la suite, comme mes collègues peuvent en témoigner.

Afin de simplifier les choses, nous l’appelons ici God of War 2, car Sony n’a pas encore donné de titre officiel pour le jeu. Lorsque le titre réel sera confirmé, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page. En attendant, voici tout ce que nous savons sur le God of War 2 sans titre jusqu’à présent.

Qu’est-ce que God of War 2 ?

God of War 2 est une suite de l’entrée 2018 dans la franchise God of War développée par Sony Santa Monica, l’un des développeurs les plus vénérés de Sony Worldwide Studios. Ce titre a servi comme une sorte de redémarrage spirituel, Kratos étant obligé de souffrir en silence pour les péchés de son passé tout en essayant d’élever son fils dans le nord dur et en cherchant à disperser les cendres de sa femme.

Il a également échangé le gameplay d’un point de vue isométrique hack-and-slash vers une caméra à la troisième personne, ce qui en fait davantage un jeu d’action avec des éléments RPG légers. La suite suivra vraisemblablement, étant donné l’incroyable succès critique et commercial de God of War. S’il ressemble au premier, ce sera l’un des meilleurs jeux PS5.

Vous pouvez voir le teaser dans le tweet des développeurs du studio Sony Santa Monica ci-dessous, ou à la fin de la vitrine PS5.

Le jeu pourrait finir par s’intituler God of War: Ragnarok, car les runes Elder Futhark Norse dans l’image teaser épellent RAGNAROK, ce qui rend trop clair la fin de toute vie. L’image reprend également le logo emblématique de la franchise God of War et lui donne une cure de jouvence glaciale qui ressemble presque à Jormungandr, le serpent du monde.

Donc God of War 2 ne s’appelle pas God of War: Ragnarok ?

Bien qu’apparemment tout le monde sur Internet décide que ce jeu s’appelle God of War: Ragnarok, non, cela n’a pas été confirmé comme étant le titre officiel. Sony qualifie officiellement ce jeu de “Nouveau titre God of War”. Peut-être que Ragnarok finit par être le sous-titre ! Pour l’instant cependant, ce n’est pas le cas.

God of War 2 Quelle est l’histoire ?

God of War s’est terminé avec la mort de Baldur et le début de Fimbulwinter, l’hiver rigoureux de la mythologie nordique qui se déroule juste avant Ragnarok. Un rêve ou une vision que Kratos a eu en rentrant chez lui avec son fils Atreus (ou Loki) indique que Thor, le dieu du tonnerre, cherche à se venger de la mort de son frère Baldur et de ses fils Magni et Modi.

Pendant ce temps, l’astucieux et intrigant Aesir Allfather Odin ne s’est pas encore révélé, mais le sage Mimir a averti Kratos et Atreus qu’Odin est en fait capable de voir l’avenir et travaille frénétiquement pour acquérir des connaissances et de la magie afin d’empêcher Ragnarok. À titre d’exemple, Mimir note qu’il n’est pas important de savoir comment Odin savait que plusieurs événements dans le jeu auraient lieu, il est juste important qu’Odin ait raison.

Le teaser nous dit que “Ragnarok arrive”, indiquant que ce jeu lancera, à tout le moins, le cycle nordique de la mort et de la renaissance, alors que les dieux et toutes les choses meurent tandis qu’une nouvelle vie jaillit. Le directeur du jeu 2018, Cory Barlog, a d’abord taquiné cela dans un fil Twitter intelligent (notez comment la première lettre de chacun des tweets énonce un message).

Il y a de fortes indications que Faye, la défunte épouse de Kratos, a prévu tout ce qui se passerait avant sa mort, mais à quelle fin cela conduira reste à voir.

God of War 2 Est-ce une exclusivité PS5 ?

Nous savons maintenant que le prochain God of War arrive sur PS4 ainsi que sur PS5. Après avoir vanté des jeux majeurs comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Horizon Forbidden West comme exclusivités PS5, Sony a révélé après la vitrine de septembre 2020 que certains de ses prochains jeux sortiraient sur PS4. Dans la même veine, ce prochain jeu God of War a été initialement annoncé uniquement pour la PS5 avant que le directeur de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, ne confirme en 2021 qu’il arriverait également sur la PS4. Naturellement, la version PS5 profitera dans une certaine mesure du retour haptique DualSense et des déclencheurs adaptatifs et d’un chargement plus rapide grâce au SSD ultra-rapide.

Cela signifie que le jeu est plus accessible à plus de joueurs, d’autant plus que les réapprovisionnements de la PS5 restent sporadiques, donc s’il s’agissait uniquement de PS5, autant de joueurs ne pourront pas l’essayer au début.

Dans le même temps, rendre le jeu exclusif à la PS5 aurait permis à l’équipe de créer des mécanismes de jeu et une expérience globale impossibles autrement.

Quelle est la date de sortie de God of War 2 ?

God of War 2 n’a pas de date de sortie pour le moment mais est actuellement prévu pour un certain temps en 2022. Le teaser initial s’est terminé par “2021”, indiquant que le jeu devrait sortir à un moment donné en 2021, sauf retard, qui sont très possibles en ce moment. Lorsque le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a parlé en février 2021 des prochains jeux PlayStation pour le reste de 2021, il a mentionné Ratchet and Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West mais pas God of War. Plus tard, lorsque Hulst a parlé de nombreux titres PlayStation Studios, il a confirmé que le prochain God of War avait été reporté à 2022.

Ce retard était principalement dû aux restrictions de capture de performances pendant la pandémie mondiale en cours, Hulst expliquant que “… lorsque vous effectuez une capture de performances pour de nombreuses cinématiques, avec plusieurs acteurs – ce n’est pas si simple à résoudre. Alors vous ‘ Vous avez le choix. Vous pouvez le faire plus tard dans le calendrier, ce qui pourrait vous causer des problèmes. Ou vous pourriez risquer la qualité finale en le faisant d’une manière différente.

“Avec ces choses, quelque chose doit donner. Cela ne peut pas être la qualité de nos titres, et ce ne sera sûrement pas la santé ou le bien-être de notre incroyable équipe”, a ajouté Hulst.

