God of War 2 sur PS5: tout ce que vous devez savoir sur Ragnarok

Afin de simplifier les choses, nous l’appelons ici God of War 2, car Sony n’a pas encore donné de titre officiel au jeu. Lorsque le titre réel sera confirmé, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page. En attendant, voici tout ce que nous savons sur le God of War 2 sans titre jusqu’à présent.

Bien que apparemment tout le monde sur Internet ait décidé que ce jeu s’appelle God of War: Ragnarok, non, cela n’a pas été confirmé comme étant le titre officiel. Sony qualifie officiellement ce jeu de «nouveau titre de God of War». Peut-être que Ragnarok finit par être le sous-titre! Pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Le jeu pourrait finir par s’appeler God of War: Ragnarok, alors que les runes nordiques de l’ancien Futhark dans l’image du teaser épellent RAGNAROK, ce qui rend trop clair la fin de toute vie est proche. L’image prend également le logo emblématique de la franchise God of War et lui donne une cure de jouvence glacée qui ressemble presque à Jormungandr, le serpent du monde.

Il a également permuté le gameplay d’un point de vue isométrique hack-and-slash à une caméra à la troisième personne, ce qui en fait davantage un jeu d’action avec des éléments RPG légers. La suite suivra probablement, étant donné l’incroyable succès critique et commercial de God of War. Si c’est quelque chose comme le premier, ce sera l’un des meilleurs jeux PS5.

God of War 2 est une suite de l’entrée 2018 dans la franchise God of War développée par Sony Santa Monica, l’un des développeurs les plus vénérés de Sony Worldwide Studios. Ce titre a servi comme une sorte de redémarrage spirituel, avec Kratos forcé de souffrir silencieusement pour les péchés de son passé tout en essayant d’élever son fils dans le nord difficile et en cherchant à disperser les cendres de sa femme.

God of War s’est terminé avec la mort de Baldur et le début de Fimbulwinter, l’hiver rigoureux dans la mythologie nordique qui se produit juste avant Ragnarok. Un rêve ou une vision que Kratos a eu à son retour à la maison avec son fils Atreus (ou Loki) indique que Thor, le dieu du tonnerre, cherche à se venger de la mort de son frère Baldur et de ses fils Magni et Modi.

Pendant ce temps, l’intelligent et intrigant Aesir Allfather Odin ne s’est pas encore révélé, mais le sage Mimir a averti Kratos et Atreus qu’Odin est en fait capable de voir l’avenir et travaille frénétiquement pour acquérir des connaissances et de la magie afin d’empêcher Ragnarok.

Le teaser nous dit que « Ragnarok arrive », indiquant que ce jeu va, à tout le moins, relancer le cycle nordique de la mort et de la renaissance, alors que les dieux et toutes choses meurent tandis qu’une nouvelle vie jaillit. Le directeur du jeu 2018, Cory Barlog, a d’abord taquiné cela dans un Fil Twitter (notez comment la première lettre de chacun des tweets énonce un message).

Il y a de fortes allusions que Faye, la défunte épouse de Kratos, avait prévu tout ce qui se passerait avant sa mort, mais à quelle fin cela mènera reste à voir.

Dieu de la guerre 2 Est-ce une exclusivité PS5?

Nous ne savons pas sur quelles plates-formes God of War 2 sortira au-delà de la PS5. Après avoir vanté des jeux majeurs tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Horizon Forbidden West en exclusivité PS5, Sony a révélé après la vitrine de septembre 2020 que certains de ses prochains jeux sortiraient sur PS4. Quelles que soient les plates-formes sur lesquelles il se trouve, il devrait tirer parti du retour haptique DualSense et des déclencheurs adaptatifs lorsqu’il est joué sur PS5.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page si nous découvrons que God of War 2 arrive sur PS4 ainsi que sur PS5, d’autant plus que les réapprovisionnements de PS5 restent sporadiques, donc s’il s’agit uniquement de PS5, nulle part autant de joueurs ne pourront le faire. essayez-le dans un premier temps.

Dans le même temps, rendre le jeu exclusif à la PS5 permettrait à l’équipe de créer des mécanismes de jeu et une expérience globale impossible autrement.

Quand est Dieu de la guerre 2la date de sortie de?

God of War 2 n’a pas de date de sortie pour le moment. Le teaser se termine par «2021», indiquant que le jeu devrait sortir à un moment donné en 2021, à moins de retards, ce qui est très possible pour le moment. Lorsque le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a parlé en février 2021 des prochains jeux PlayStation pour le reste de 2021, il a mentionné Ratchet and Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West mais pas God of War, nous devrons donc attendre de voir si il sort vraiment cette année.