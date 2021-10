God of War arrive sur PC en janvier

Sony a annoncé que Dieu de la guerre (2018) se dirigera vers PC l’année prochaine.

Prévu pour être publié sur Steam et Epic Games Store le 14 janvier, les utilisateurs de PC peuvent s’attendre à une version hautes performances du jeu en véritable résolution 4k sur les appareils pris en charge et à des fréquences d’images déverrouillées.

La version PC comprendra une large gamme de préréglages graphiques et d’options telles que des ombres à plus haute résolution, des réflexions améliorées de l’espace d’écran, une prise en charge ultra-large 21:9, des améliorations de l’occlusion ambiante avec GTAO et SSDO, et plus encore.

Il comportera également une intégration complète avec Nvidia DLSS disponible sur RTX et la technologie à faible latence Reflex de la société de matériel pour offrir une «expérience plus réactive».

Vous pouvez également vous attendre à la prise en charge des contrôleurs DualShock 4 et DualSense en plus d’une large gamme d’autres manettes de jeu et de la personnalisation du mappage du clavier. Les joueurs KBM pourront personnaliser entièrement les fixations pour créer une configuration de contrôle qui fonctionne le mieux.

L’achat du jeu sur PC sera accompagné du contenu numérique suivant :

Ensembles d’armure Vœu de mort pour Kratos et Atreus Peau de bouclier de gardien de l’exile Peau de bouclier de bouclier de la forge Peau de bouclier d’âme elfique brillante Peau de bouclier de Dökkenshieldr

Plus de détails sur la version PC seront partagés au cours des prochains mois avant la sortie.

En août 2021, 19,5 millions d’exemplaires de God of War sur PlayStation 4 avaient été vendus.