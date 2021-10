God of War de PlayStation arrive sur PC

God of War 2018 de Sony arrive sur PC début 2022.

Dans un article de blog, le Santa Monica Studio de la société a révélé que le titre arriverait à la fois sur Steam et sur Epic Games Store le 14 janvier de l’année prochaine. Cela fait suite au transfert de 19,5 millions d’unités de God of War entre son lancement en avril 2018 et août 2021.

Cette version du titre est livrée avec la possibilité de fonctionner en résolution 4K, ainsi que la possibilité pour les joueurs de déverrouiller les fréquences d’images. Les utilisateurs pourront également jouer avec des contrôleurs ou une souris et un clavier. L’édition PC de God of War propose également une intégration Nvidia DLSS, ainsi qu’une variété d’autres options graphiques.

« Nous tous à Santa Monica Studio avons été touchés par l’immense soutien et les passions que les fans de la série God of War ont montré dans le dernier chapitre de l’histoire de Kratos depuis sa sortie », a écrit Grace Orlady, responsable de la communauté de Sony Santa Monica. .

« Notre objectif principal en apportant God of War sur PC était de mettre en évidence le contenu exceptionnel créé par l’équipe et de tirer parti du matériel puissant offert par la plate-forme pour créer une version du jeu à couper le souffle et de hautes performances. »

Cela fait partie d’une nouvelle stratégie pour Sony Interactive Entertainment où le géant PlayStation apporte ses titres exclusifs sur PC après un certain temps. Horizon Zero Dawn et Days Gone ont tous deux franchi le pas, le patron de l’entreprise, Jim Ryan, déclarant que d’autres sont en cours.

PlayStation a également récemment acheté le spécialiste du portage PC Nixxes plus tôt cette année. L’ancien patron de SIE US, Shawn Layden, a déclaré qu’il doutait que les jeux propriétaires arrivent à la fois sur PlayStation et PC le même jour.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72580/playstations-god-of-war-is-coming-to-pc/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));