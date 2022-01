God of War et Monster Hunter arrivent sur PC

Image : Capcom/Sony/Kotaku

Cette semaine voit la sortie de certains jeux auparavant réservés aux consoles sur PC. La suite du redémarrage de God of War arrive sur PC le 14 janvier et Monster Hunter Rise débarque sur PC deux jours plus tôt le 12 janvier.

Je suis ravi de découvrir The Anacrusis, le dernier jeu de tir coopératif à 4 joueurs dans la veine de Left 4 Dead. Mais au lieu d’essayer simplement d’être Left 4 Dead, comme Back 4 Blood, The Anacrusis semble avoir son propre style et sa propre sensation. De plus, il est lancé sur Game Pass avec une prise en charge complète du jeu croisé sur PC et console. Il devrait donc être facile de se disputer avec des gens avec qui jouer une fois qu’il sera sorti le 13 janvier.

Je pourrais aussi démarrer God of War sur mon PC juste pour activer tous les paramètres et aller « Ohhhh… ahhhh… » pendant quelques minutes. Ou je jouerai simplement plus à Destiny 2. (Probablement ça.)

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 10 janvier

Picross S7 | Balles SwitchStar | Changer

mardi 11 janvier

Neko Ghost Jump ! | PCdweeMIXED : Thwee Pack | Changer

mercredi 12 janvier

Guerre des champignons 2 | PS5, Xbox Series X/SLe Kids We Were : édition complète | ordinateur

Monster Hunter Rise | ordinateur

Jeudi 13 janvier

Astroneer | SwitchEschatos | SwitchL’Anacrosis | Xbox Series X/S, Xbox One, PCDuel Princess | SwitchMary Sketler 2 | PCBattle Brothers | PS4, Xbox OneSense : une histoire de fantôme cyberpunk | Xbox OneRescue Party : en direct ! | PCNova-111 | Switchhocus 2 | SwitchEternal Radiance | SwitchDuel Princesse | SwitchPixel Game Maker Series GAME BATTLE TYCOON | SwitchSniper Time : le champ de tir | SwitchHeadland | Changer

vendredi 14 janvier

Aery – Paysage de rêve | Xbox One, PCOpération Zeta | Xbox One, PCGod of War | PCSupraland Six pouces sous | PCNew Home : Village médiéval | PCKansei : le deuxième tour | SwitchPinball Jam | Changer