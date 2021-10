God of War franchit les 19 millions d’exemplaires vendus sur PS4 et PS5

God of War Ragnarok est en bonne voie pour que les joueurs PS4 et PS5 puissent en profiter, mais cela n’a pas empêché God of War de continuer à croître en tant que succès. La nouvelle version de Kratos de Sony Santa Monica est arrivée pour la première fois en 2018 sur PS4, avec une version PC en cours de préparation et prévue pour le 14 janvier 2022. Sony Santa Monica a également partagé mercredi que God of War avait dépassé les 19 millions d’exemplaires vendus. loin.

God of War a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus en mai 2019, ce qui signifie que le jeu a continué à se vendre à un rythme soutenu au cours des deux dernières années.

Ce fort succès commercial ne se poursuivra probablement qu’avec le lancement prochain de la version PC avant la suite. Si vous avez besoin de rafraîchir les événements de certains jeux passés, consultez la chronologie et l’histoire complètes de God of War jusqu’à présent. La prochaine étape est la finale de la saga nordique, ce qui signifie que God of War Ragnarok présente de nouveaux personnages que les joueurs peuvent suivre.