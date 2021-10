God Of War : le dernier blockbuster PlayStation sera porté sur Steam

Image : Sony

God of War sera la dernière exclusivité PlayStation à arriver sur PC. Une nouvelle liste pour le jeu d’action 2018 a révélé qu’il arrivera sur Steam et l’Epic Games Store l’année prochaine le 14 janvier 2022.

Là, il sera au prix de 50 $ et rejoindra la société de plusieurs anciennes exclusivités PS4 alors que Sony essaie de donner une seconde vie à certains de ses plus gros blockbusters sur d’autres plates-formes. God of War sur PC prendra également en charge les fréquences d’images 4K et non plafonnées.

Le voyage de PlayStation à Steam a commencé en 2020 avec Horizon: Zero Dawn et a été suivi plus tôt cette année avec Days Gone porté en mai. Uncharted: Legacy of Thieves devrait également les rejoindre l’année prochaine. Certaines exclusivités PlayStation tierces sont également apparues sur Steam, comme Death Stranding. Il reste à voir si d’autres comme Final Fantasy VII Remake et Bloodborne suivront également.

Sony a déclaré l’année dernière qu’il n’avait pas l’intention de faire des sorties simultanées sur PS4/PS5 et PC, mais a confirmé dans une présentation aux investisseurs au cours de l’été qu’il continuerait à porter des exclusivités après leur sortie depuis un certain temps.

L’ancien cadre de PlayStation, Shawn Layden, a expliqué le raisonnement lors d’une récente apparition dans un podcast. « [Horizon Zero Dawn’s] existe déjà depuis 18 ou 24 mois, il n’y a pas de réelle activité de vente au détail contre ce titre », a-t-il déclaré, expliquant qu’il y avait peu d’inconvénients par rapport à la possibilité d’atteindre une toute nouvelle base de joueurs sur une plate-forme rivale.

Microsoft a également introduit ses jeux propriétaires sur Steam et a vu leur base de joueurs s’étendre massivement en conséquence. Sea of ​​Thieves a atteint 15 millions de joueurs après sa sortie sur la vitrine de Valve en 2020. Hier encore, Microsoft a annoncé qu’il était depuis passé à plus de 25 millions. Microsoft a également adopté des versions simultanées. Halo Infinite arrivera sur Steam le jour même de son arrivée sur Xbox One et Series X/S.

Sony, quant à lui, a encore pas mal de jeux de son catalogue en attente de faire le saut, comme The Last of Us, Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II.

Mise à jour : 20/10/2021, 12h16 HE : Ajout de plus d’informations sur la version PC de God of War.

Mise à jour : 20/10/2021, 14 h 31 HE : il est à noter que God of War arrivera également dans l’Epic Game Store.