God of War, le meilleur jeu PS4, annoncé sur PC | Jeux

C’est le jeu PlayStation le plus recherché par les joueurs sur PC, et Sony n’a pas déçu. Une autre « vache sacrée » de la PS4 arrive aux ordinateurs.

C’était une rumeur qui circulait depuis des mois, et elle devient enfin réalité : Dieu de la guerre, le jeu le mieux noté de tout le catalogue PS4, arrive sur Steam, Epic Games Store et d’autres magasins PC, en moins de trois mois.

Petit à petit, les gamers sur ordinateur tous les jeux phares exclusifs à la PlayStation 4. Après Horizon Zero Dawn et Days Gone, Uncharted 4 a été annoncé il y a quelques semaines, et maintenant il vient aussi Dieu de la guerre.

La version PC sera jouable 4K natif et 60 ips, et c’est bourré de améliorations graphiques et nouveaux modes d’affichage. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

Dieu de la guerre est une aventure épique se déroulant dans la mythologie viking. Kratos, le dieu de la guerre, doit survivre dans des terres étranges (c’est un dieu de la mythologie grecque) tout en faisant tout ce qu’il peut pour protéger la vie de son fils.

Avec un décor graphique spectaculaire, une fusion parfaite de scènes d’action en direct et cinématiques, et un gameplay qui mélange combat rapproché et quelques énigmes, God of War a remporté plus de 190 prix du jeu de l’année, et c’est le jeu le mieux noté de tous les temps.

Si vous voulez en savoir plus, consultez la revue God of War sur Hobbyconsolas.com.

Ce sont quelques-unes des caractéristiques que vous devez prendre en compte lors de l’achat de votre ordinateur de jeu.

La version PC inclura des améliorations graphiques significatives. Tu peux jouer 4K natif et 60 ips, avec un ombrage de résolution plus élevée, des réflexions d’écart d’écran améliorées, l’incorporation de GTAO et SSDO, beaucoup plus.

Il emploie également Suréchantillonnage NVIDIA DLSS, en utilisant l’intelligence artificielle, pour doubler les performances avec une pénalité graphique minimale.

Et la technologie Réflexe, également de NVDIA, pour réduire la latence. Bien que la plupart de ces améliorations soient exclusives aux cartes RTX, elles sont impossibles à trouver en stock sans se faire arnaquer.

La prise en charge des écrans ultra-larges 21: 9, utilisés par de nombreux joueurs sur PC, a également été ajoutée.

God of War sera mis en vente le 14 janvier, au prix de 49,99 euros. Il aura un doublage en espagnol et dans d’autres langues.

Un de plus que nous avons rayé de la liste. Sony, à quand Bloodborne et The Last of Us ?