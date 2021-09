God of War PC, Helldrivers 2 et d’autres jeux divulgués par Geforce Now, mais Nvidia dit que c’est “spéculatif”

Dans l’une des datamines les plus inhabituelles de mémoire récente, un développeur a forcé le Geforce maintenant client pour révéler un certain nombre de jeux non disponibles au public, dont certains peuvent être officiellement en route vers PC.

Geforce Now est le service de streaming de jeux de Nvidia. Contrairement à Stadia, Luna et autres, il s’appuie sur les bibliothèques Steam des utilisateurs. Autrement dit, vous n’achetez pas directement de contenu sur Geforce Now, vous louez simplement un PC virtuel.

Bien que l’idée de cette intégration transparente ait été très bien reçue par les joueurs, tous les développeurs n’étaient pas à bord. Depuis la mise en ligne de Geforce Now, un certain nombre d’éditeurs ont retiré leur jeu du service.

Ighor July, le développeur C++ en question, a décidé d’approfondir le client Geforce Now pour obtenir une liste de tous les jeux “bloqués”, qui devraient théoriquement être accessibles sur le service, mais ne sont pas dus aux demandes des éditeurs.

July a documenté leurs conclusions et leur processus dans un article de blog, et Pavel Djundik de SteamDB a compilé une liste des révélations les plus intéressantes. La liste est dispersée et comprend des jeux non annoncés, ainsi que ceux précédemment disponibles sur le service. Cela s’étend également à des choses comme les émulateurs.

Mais ce qui est intéressant, c’est que certains d’entre eux pointent vers une version Steam. Sony a un certain nombre de titres répertoriés dans la base de données de Geforce Now, mais en dehors des jeux déjà sortis comme Horizon Zero Dawn et Days Gone, la plupart d’entre eux ne semblent pas indiquer une version Steam.

La seule exception est Dieu de la guerre, dont l’entrée sur GFN comprend un lien – non fonctionnel – vers une page Steam. Cela pourrait indiquer qu’un port PC God of War est à l’horizon, ce qui ne serait pas le moins du monde surprenant compte tenu du nouvel amour de Sony pour la sortie de son catalogue sur PC.

Les jeux de Sony incluent également Gran Turismo 7, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Sackboy: A Big Adventure et la collection Uncharted: Legacy of Thieves récemment révélée. Cependant, il est difficile de dire si cela signifie que tous ces jeux sont en route vers PC.

Avec tout le monde travaillant à domicile, Sony s’est peut-être simplement appuyé sur les services de Geforce Now pour faciliter le développement et le test à distance de ses titres, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines de ces entrées existent en premier lieu.

Un autre ajout curieux qui donne à cette datamine une certaine crédibilité est la mention de Helldivers 2, une suite du jeu de tir tactique brutal et descendant d’Arrowhead. Le développeur taquine tranquillement qu’une suite est en développement depuis un certain temps, nous pourrions donc être proches d’une annonce officielle.

Ailleurs dans la datamine, July a également déterré des références à d’autres projets comme les rumeurs de remasters GTA, Bioshock 2022, Bioshock RTX Remaster, Batman: Arkham Knight RTX Remaster, Mirror’s Edge RTX Remaster. Comme July et Djundik l’ont souligné, cependant, tout ou partie de ceux-ci pourraient simplement être extraits des autres bibliothèques de Geforce, et peuvent ne pas être indicatifs de futures versions.

En effet, depuis que la nouvelle de cette fuite a éclaté, Nvidia a déclaré à Wccftech que certaines d’entre elles sont spéculatives, utilisées pour des tests internes. Voici la déclaration complète.