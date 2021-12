God of War PC : voici les spécifications et fonctionnalités recommandées

Le 14 janvier, Dieu de la guerre arrivera sur PC et proposera des graphismes améliorés, des fonctionnalités exclusives et le HDR. Et, si votre système utilise un GPU GeForce RTX, le jeu prendra en charge DLSS et Nvdida Reflex.

En plus de ce qui précède, God of War sur PC inclura des améliorations graphiques et expérientielles. Graphiquement, il existe des ombres à plus haute résolution, des réflexions d’espace d’écran améliorées, des effets d’occlusion ambiante de vérité au sol (GTAO) et d’occlusion directionnelle d’espace d’écran (SSDO) améliorés.

Vous pouvez également vous attendre à des ressources de détail plus élevées et à des résolutions de rendu plus élevées, et la fréquence d’images est entièrement non plafonnée.

Vous pouvez également jouer en HDR sur les moniteurs de jeu, les téléviseurs et les écrans G-SYNC et G-SYNC Ultimate, et en écran panoramique ultra-large 21:9.

Sur PC, le jeu inclura la prise en charge du contrôleur et la personnalisation du mappage du clavier. Mais si vous préférez jouer sur une manette, elle prendra en charge les manettes DualShock 4 et DualSense, en plus d’une large gamme d’autres manettes de jeu. Et il y aura la gamme complète d’interfaces utilisateur, d’options système et d’autres paramètres attendus.

Vous pouvez consulter les spécifications PC minimales et recommandées ci-dessous.

Si vous prévoyez de pré-commander le jeu via Steam ou Epic Games Store, vous recevrez du contenu supplémentaire sous forme d’armure et de divers skins. Voici ce que votre précommande comprendra : des ensembles d’armures Death’s Vow pour Kratos et Atreus, l’apparence de bouclier de gardien d’Exile, l’apparence de bouclier de Buckler of the Forge, l’apparence de bouclier d’âme elfe brillant et l’apparence de bouclier Dokkenshieldr.

Initialement sorti sur PS4 en 2018, God of War a été annoncé sur PC en octobre. Depuis août de cette année, le jeu s’est vendu à plus de 19,5 millions d’exemplaires.