God Of War pour PC est porté par un studio extérieur

Sony apporte God of War de 2018 sur PC, et maintenant nous savons quel studio le gère. Un porte-parole de Sony a déclaré à Ars Technica que Jetpack Interactive développait le jeu, le développeur original Sony Santa Monica supervisant la production.

Jetpack Interactive est basé à Vancouver et a contribué à un certain nombre de jeux EA, dont Plants vs. Zombies: Garden Warfare II et NBA Live 16. Le studio a également contribué au support technique pour Dark Souls de Bandai Namco.

Lecture en cours : Bande-annonce de God Of War (2018) sur PC

Il semble que ce soit la première fois que Jetpack travaille avec Sony.

Plus tôt cette année, Sony a acquis le studio spécialisé en ports PC Nixxes Software, ce qui a amené beaucoup à penser que les futurs jeux PC de Sony pourraient être gérés par ce studio. Il reste à voir sur quoi Nixxes travaillera avec Sony à l’avenir.

God of War arrive sur PC en janvier 2022 via Steam et Epic Games Store, où il coûtera 50 $. Le jeu s’est vendu à 19,5 millions d’exemplaires sur la seule PS4, ce qui en fait un énorme succès qui ne fera que s’amplifier avec la sortie sur PC l’année prochaine.

Sony a fait un effort pour sortir plus de ses jeux sur PC ces derniers temps, avec des titres comme Horizon Zero Dawn et Days Gone déjà sortis sur PC. Pour l’avenir, Sony apportera Uncharted 4 sur PC en 2022. La stratégie de Sony est cependant différente de celle de Microsoft, car la société Xbox publie tous ses jeux propriétaires le jour et la date du PC avec leur édition console.

Une suite de God of War, God of War: Ragnarok, devrait sortir en 2022.

