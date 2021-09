God of War : Ragnarok arrive sur PS4 et PS5 en 2022

Le prochain jeu God of War a un titre : God of War Ragnarok, disponible sur PS4 et PS5. Sony Santa Monica a également montré un gameplay et des cinématiques du jeu, nous faisant savoir que Kratos et Atreus recherchent Tyr, le dieu nordique de la guerre. Les choses ne seront pas faciles cependant, car Freya et Thor veulent se venger. Vous pouvez consulter la bande-annonce du gameplay ci-dessous :

Comme annoncé précédemment, God of War arrivera à un moment donné en 2022. Contrairement au prochain Horizon Forbidden West de Guerrilla Games, qui permet aux joueurs de passer gratuitement de la version PS4 à la version PS5, God of War et d’autres futures générations croisées Les jeux PlayStation Studios permettront une mise à niveau moyennant des frais de 10 $.

Le God of War 2018 était un redémarrage en douceur de la franchise PS3, modifiant le gameplay et introduisant un nouveau cadre et de nombreux nouveaux personnages. Les changements ont été accueillis avec enthousiasme, God of War se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires et étant salué par la critique.

