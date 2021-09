God of War Ragnarok conclura la saga nordique parce que les jeux sont longs à faire

in

Il a fallu près de cinq ans à Sony Santa Monica pour réinventer la série emblématique God of War et arriver au redémarrage de 2018. Bien que le développeur ait prévu que le deuxième jeu passe moins de temps en développement, Dieu de la guerre Ragnarok vise déjà une sortie en 2022 – quatre ans après son prédécesseur.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le studio met fin à la saga nordique avec Ragnarok, plutôt que de l’étaler sur trois jeux comme d’habitude.

Dans une interview avec YouTube Kaptain Kuba, le directeur du redémarrage, Cory Barlog, a expliqué qu’étant donné le temps que chaque jeu a pris jusqu’à présent, une trilogie complète avec une seule histoire aurait probablement duré environ 15 ans.

“J’ai l’impression que c’est tout simplement trop étiré. J’ai l’impression que nous en demandons trop, dire que l’achèvement réel de cette histoire prend autant de temps semble trop long, et compte tenu de la situation de l’équipe et de l’endroit où Eric était à ce qu’il voulait faire, j’étais comme, écoutez, je pense que nous pouvons réellement le faire dans la deuxième histoire”, a-t-il déclaré.

“Parce que la plupart de ce que nous essayions de faire depuis le début était de raconter quelque chose sur Kratos et Atreus. Le cœur du moteur de l’histoire est vraiment la relation entre ces deux personnages”, a-t-il ajouté.

“Et la complexité rayonne comme des ondulations dans un étang. Nous pourrions en faire un océan et faire en sorte que ces ondulations s’étendent sur des milliers de kilomètres. Mais est-ce nécessaire et est-ce bénéfique, ou avons-nous l’impression, vous savez quoi, c’est juste l’écartant trop. Les ondulations s’éloignent trop et vous perdez un peu l’intrigue. “

On ne sait pas exactement quel est le plan post-Ragnarok. Kratos pourrait continuer et passer à une culture différente, mais Santa Monica peut également vouloir une réinvention complète avec une toute nouvelle piste.

Lors du récent PlayStation Showcase, nous avons eu notre premier aperçu du magnifique God of War Ragnarok à travers une bande-annonce de gameplay assez longue qui a également révélé un certain nombre de personnages qui figureront dans l’histoire. Ragnarok est un jeu plus gros que son prédécesseur, permettant d’accéder aux neuf royaumes.

