God of War Ragnarok et Spider-Man 2 sont les bandes-annonces les plus regardées du PlayStation Showcase

Les dernières semaines Vitrine PlayStation était un événement de niveau E3 qui nous a apporté un certain nombre de grandes révélations de Sony, qui sont toutes des jeux à venir sur PS5. Il y avait même un nombre inhabituel de bandes-annonces CG de jeux qui ne seront pas là avant plusieurs années, ce que Sony ne fait pas traditionnellement.

Mais deux jeux en particulier ont le plus attiré l’attention des téléspectateurs, et ils étaient sans surprise God of War Ragnarok et Spider-Man 2.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Selon Benji-Sales, la bande-annonce de gameplay de God of War Ragnarok était la plus populaire de la série, avec plus de 10 millions de vues combinées sur YouTube. Spider-Man 2 était juste derrière, avec plus de 9 millions de vues.

Malgré sa brièveté, la révélation surprise de Wolverine d’Insomniac était la troisième la plus populaire, générant 7 millions de vues. Bien sûr, les trois jeux sont des exclusivités propriétaires. Gran Turismo 7, une autre exclusivité, a généré un peu plus d’un million de vues, un chiffre maigre en comparaison, mais pas tout à fait surprenant.

Pour arriver à ces chiffres, Benji-Sales a compté les vues pour la même bande-annonce sur YouTube à travers des vidéos avec plus de 100 000 vues, sans compter les vidéos de réaction. Fait intéressant, la plupart des vues de Spider-Man 2 proviennent de la chaîne YouTube officielle de PlayStation, tandis que les vues de God of War Ragnarok sont plus réparties sur la plate-forme.

God of War Ragnarok est en tournage pour une sortie en 2022, tandis que Spider-Man 2 est attendu l’année suivante.