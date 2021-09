God of War Ragnarok pour PS5 et PS4 a déjà sa première bande-annonce | Jeux

C’était l’une des plus grandes annonces de la vitrine de lancement de la PS5, mais nous n’avons absolument rien vu du jeu. Maintenant, nous avons vu du matériel, mais la mauvaise nouvelle est que nous ne connaissons pas la date de sortie de God of War Ragnarok pour PS5 et PS4.

La PS5 va avoir un an et deux des jeux les plus attendus étaient ceux qui ont été annoncés l’année dernière et dont nous n’avons pratiquement rien vu.

D’un côté un Horizon interdit à l’Ouest Oui, il était présenté avec un trailer cinématique, mais il nous a convaincu il y a quelques semaines avec son premier gameplay et la date de sortie.

D’autre part, un dieu de la guerre Ragnarok ce qui a été montré quelque peu vaguement en montrant la voix de Kratos et la confirmation que … eh bien, que c’était un nouveau dieu de la guerre. Maintenant enfin au PlayStation Showcase 2021, nous avons vu le premier matériel du jeu.

Nous vous laissons le premier trailer de la nouvelle aventure de Kratos et Atreus :

Comme on peut le voir, le titre a l’air spectaculaire et, selon l’annonce au début de l’événement, la vidéo a été capturée sur PS5, même si nous savions déjà qu’il y aurait une version pour PS4

Et regarder n’importe quel match de Santa Monica en mouvement est génial, mais ce que nous voulions vraiment savoir, c’était le Date de sortie de God of War Ragnarok Et, cette fois, il n’y a pas eu de chance, et on a vu d’autres titres datés de 2023, comme Spider-Man 2.

Nous devrons continuer à attendre, mais la vérité est que le nouveau jeu de God of War a l’air très, très bien. Ce que nous savons, c’est que Thor aura un rôle important dans cet épisode…

Vous avez tout ce qui a été présenté dans le PlayStation Showcase dans le résumé de nos confrères de HobbyConsoles.