God of War: Ragnarok PS5 date de sortie, nouvelles et rumeurs

God of War: Ragnarok est en route, et les dernières nouvelles de Sony suggèrent qu’il atterrira à la fois sur PS5 et PS4 en 2022.

Depuis l’annonce du jeu en septembre 2020, il y a eu très peu de nouvelles officielles ou de détails précis sur ce que nous pouvons attendre de God of War: Ragnarok, à part une confirmation que la fenêtre de sortie du jeu est passée de 2021 à 2022.

Bien que nous ayons peut-être plus de temps à attendre pour la sortie, nous avons de grands espoirs pour une bande-annonce de God of War: Ragnarok bientôt. La rumeur dit que la bande-annonce officielle pourrait faire ses débuts dans le cadre d’une future présentation Sony State of Play et bien que cela n’ait pas encore de date, des rumeurs suggèrent qu’elle pourrait avoir lieu en septembre.

La bonne nouvelle est que nous savons que cela arrive (éventuellement), et cela pourrait s’appeler Ragnarok – le titre exact n’a pas encore été officiellement confirmé. Les détails sont clairs sur le terrain pour le moment, mais nous avons rassemblé jusqu’à présent toutes les nouvelles et rumeurs entourant God of War: Ragnarok dans notre guide ci-dessous. N’oubliez pas de consulter également notre récapitulatif de tous les autres nouveaux jeux PS5 à venir.

God of War : Ragnarok : ce qu’il faut savoir

Qu’est-ce que c’est? La suite de God of War (2018) acclamé par la critiqueQuand puis-je y jouer ? 2022Sur quoi puis-je jouer ? PS5 et PS4

Crédit image : SIE Santa Monica Studio (Crédit image : Sony Santa Monica)

God of War: Ragnarok devrait sortir en 2022 sur PS5 et PS4, suite à un retard par rapport à sa fenêtre de sortie initiale en 2021.

Il y avait déjà des spéculations selon lesquelles Ragnarok pourrait être retardé, étant donné que Sony n’avait pas mentionné la suite dans ses plans pour 2021 depuis l’annonce du jeu. Sony Santa Monica Studio a confirmé le retard en juin 2021, publiant une déclaration sur Twitter. On ne sait pas quand en 2022 nous pouvons nous attendre à God of War: Ragnarok, mais nous espérons que Sony nous donnera une mise à jour plus tard cette année.

Bande-annonce de God of War : Ragnarok

La bande-annonce de God of War: Ragnarok est tombée juste à la fin de l’événement de diffusion en direct de Sony en septembre 2020, et montre un bref logo et les mots “Raganarok arrive”. C’est la seule bande-annonce que nous ayons vue pour le jeu à ce jour. Découvrez-le ci-dessous :

God of War: nouvelles et rumeurs de Ragnarok

Crédit image : SIE Santa Monica Studio (Crédit image : SIE Santa Monica Studio)

Quand est le prochain State of Play et God of War en fera-t-il partie ?

Cela fait un moment que nous n’avons pas appris de détails sur la suite sans titre de God of War, mais il y a des rumeurs selon lesquelles elle pourrait faire une apparition dans le prochain flux PlayStation State of Play. Sony ne semble pas assister à la Gamescom 2021 à titre officiel et il a également ignoré l’E3 2021, mais en juillet, l’analyste commercial Robert Serrano, qui a correctement divulgué les dates des événements Sony auparavant, a tweeté que le prochain état des lieux aurait lieu en août. 12, avant la Gamescom 2021, et contiendrait des mises à jour sur God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West et PSVR 2.

Cela, bien sûr, ne s’est pas produit, mais suite aux informations selon lesquelles Horizon Forbidden West pourrait être retardé jusqu’en 2022, Serrano a ensuite tweeté que la vitrine PlayStation avait été retardée jusqu’au 16 septembre et se concentrerait sur « les mises à jour sur les derniers titres de Worldwide Studios et des partenaires de développement de classe mondiale ». Il affirme également que le flux durera 40 minutes, ce qui, s’il est vrai, laisserait suffisamment de temps pour montrer un aperçu de God of War.

#PlayStation5 EventSeptembre 1610pm CEST | 13h PT40 min de durée🔵https://t.co/uLEceNAQNm> https://t.co/Q6uUL0CcP7@PlayStation #PS5 pic.twitter.com/qb6HD2yHZFS12 septembre 2020

Voir plus

Septembre est donc le mois sur lequel nous tournons notre attention dans l’espoir que PlayStation fournira une mise à jour sur le jeu, mais nous attendons toujours que Sony confirme tout plan pour un autre état de jeu, sans parler des détails sur ce qui sera être dedans.

Il sera lancé «quand ce sera terminé», déclare le directeur créatif

Suite à l’absence de mise à jour sur God of War: Ragnarok lors de l’état des lieux de PlayStation de février 2021, le directeur créatif de Santa Monica Studios, Cory Barlog, semble avoir publié un tweet en réponse à ceux qui demandaient une mise à jour sur le jeu.

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça… (certainement pas moi puisque je n’en ai jamais entendu parler) mais… QUAND. SON. FAIT.❤️(faites confiance que c’est ce qui est le mieux pour tout le monde) pic.twitter.com/DVE6hQ9BVA25 février 2021

Voir plus

En lisant “Quand c’est fait, c’est fait”, le tweet de Barlog ne mentionne pas directement God of War: Ragnarok mais il semble probable que c’est à cela qu’il fait référence. Le jeu a toujours une fenêtre de sortie assez large de 2021, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait envisager un retard et ce tweet ne les clarifie pas exactement. Mais, comme le dit Barlog, “Ayez confiance que c’est ce qui est le mieux pour tout le monde.”

À venir sur PS4 aussi

Le patron de PlayStation Studios, Herman Hulst, semble avoir confirmé que God of War arrivera sur PS4. Dans un article du blog PlayStation, interrogé sur la façon dont la PS4 s’intègre dans la vision de PlayStation Studios, Hulst a déclaré :

“Là où il est logique de développer un titre à la fois pour PS4 et PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War, GT7 – nous continuerons à regarder cela. Et si les propriétaires de PS4 veulent jouer à ce jeu, alors ils le peuvent. S’ils veulent continuer et jouer à la version PS5, ce jeu sera là pour eux.”

Auparavant, la sortie de God of War: Ragnarok n’était confirmée que sur PS5.

Vitrine PS5

God of War: Ragnarok a été brièvement taquiné à la fin de l’événement PS5 Showcase le 16 septembre 2020, où Sony a également annoncé le prix et la date de sortie de la console PS5 de nouvelle génération.

Cory Barlog a également changé son en-tête Twitter en un script latin rédigé – et son avatar Twitter en une image de glace. Cela suggère que nous nous déplaçons plus au nord et dans des climats plus froids…

Offres d’emploi

Comme repéré par GamesRadar, SIE Santa Monica Studio a publié l’année dernière des offres d’emploi pour un certain nombre de postes dans ses équipes de programmation, d’art, de conception et d’art technologique – une liste citant clairement le redémarrage de God of War.

Candidats pour Senior Combat Designer “Doit avoir une connaissance de God of War (2018) et être capable de parler en profondeur des systèmes de combat, de la mécanique et des ennemis”.

Une liste pour Facial Blend Shape Character Artist mentionne également spécifiquement “l’expérience de plate-forme de jeu vidéo de nouvelle génération” pour le rôle: quelque chose qui devrait réduire les candidats potentiels à relativement peu d’animateurs, étant donné que la prochaine génération de consoles n’a pas encore été lancée.

Les eaux ont été légèrement brouillées avec une publication d’animateur de gameplay senior, qui demande à quelqu’un “de nous aider à repousser les limites de l’action et du mouvement de combat et à définir la barre pour la sensation de jeu sur la PS4”.

Thème de Dieu de la guerre PS4

En avril 2019, un nouveau thème dynamique est apparu sur PS4 pour célébrer l’anniversaire du redémarrage de God of War. Le thème montrait Kratos et Atreus ramant, mais le thème contenait un message secret (découvert par les fans de God of War aux yeux d’aigle sur Reddit).

Le bateau dans lequel la paire rame a des runes gravées sur le côté qui se traduisent (en anglais) par “Ragnarok arrive” – ​​que nous savons maintenant être un slogan assez officiel pour le jeu.

Pas de DLC God of War

Le directeur de God of War, Corey Barlog, avait déclaré qu’il y avait à l’origine des plans pour le DLC pour le redémarrage de 2018, mais a déclaré qu’ils avaient été interrompus pour être “trop ​​ambitieux”. Cela signifie que le studio peut investir des ressources dans un jeu entièrement nouveau par opposition au contenu post-lancement.

Mise à jour PS5 de God of War (2018)

Pour faciliter l’attente de God of War: Ragnarok, Sony Santa Monica a publié une mise à jour God of War PS5 qui augmente la résolution du jeu à une résolution 4K en damier tout en maintenant une cible de 60 images par seconde. Espérons que cela signifie que Ragnarok poursuivra la tendance agréable de plus de jeux PS5 atteignant 60 images par seconde, même si cela signifie compromettre ou baisser légèrement la résolution pour y parvenir.

God of War : Ragnarok : ce qu’on veut voir

Crédit image : SIE Santa Monica Studio (Crédit image : SIE Santa Monica Studio)

[Warning: spoilers for the ending of God of War ahead.]

Explorant ce se terminer plus loin

À la fin de God of War, nous avons découvert que la femme de Kratos (et la mère d’Atreus) Faye était en fait un géant appelé Laufey. Cela signifie qu’Atreus est à moitié Dieu et à moitié Géant et, de plus, il a un nom complètement différent : Loki. Vous connaissez Loki, le filou de la mythologie nordique.

Espérons que God of War: Ragnarok explorera cela plus loin et nous en saurons plus sur le passé secret de Faye, ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle a tout gardé secret en premier lieu. Nous espérons également qu’Atreus adoptera les capacités de changement de forme pour lesquelles Loki est connu au lieu de simplement rester sur la touche en tirant des flèches sur les ennemis.

Atreus n’est plus un garçon

La suite de God of War peut continuer directement à partir des événements du jeu précédent, mais nous pensons qu’il serait plus intéressant de voir comment un adolescent Atreus et un père grincheux Kratos se lancent dans une aventure.