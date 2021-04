God Of War Ragnarok sortira-t-il cette année? ⋆ 10z viral

Quand Kratos sera-t-il de retour? (photo: Sony)

La boîte de réception du lundi pense que l’exode de Japan Studio jouera directement entre les mains de Microsoft, comme un lecteur le recommande à Narita Boy.

Épreuve de force de Noël

Donc, avec le prochain God Of War confirmé pour 2022 au plus tôt, quel est l’argent sur Horizon: Forbidden West qui sera lancé plus tard cette année?

Je me trompe peut-être, mais Sony n’a-t-il pas promis la majorité de ses jeux de dernière génération pour les vacances? Ils ont fini par les lancer en mars-mai pour leur laisser le temps de se polir.

Si Microsoft peut préparer Halo Infinite, Forza Horizon 4 et Starfield (tous sur Game Pass) pour Noël, il sera intéressant de voir le contre-mouvement de Sony.

DarkerR (gamertag)

GC: Officiellement, God Of War est toujours sur la bonne voie pour une sortie cette année. Bien que cela soit probablement sujet à changement.

Plan directeur

Merci pour le tour d’horizon des personnes qui ont quitté Japan Studio et créé leur propre entreprise. Je trouve toute la situation très triste et folle du point de vue de Sony. Non seulement l’éviscération est un studio très expérimenté, c’est complètement différent de tout ce que Microsoft a, mais ils le découpent en tranches et le servent à leur rivalité principale.

Combien de temps est-ce que quelqu’un est prêt à parier qu’il faudra avant que nous entendions parler de Microsoft achetant une ou plusieurs de ces nouvelles entreprises? Un mois? Deux mois? J’imagine que la seule limite sera la facilité avec laquelle il est possible de s’organiser légalement (pas facile, pour autant que je sache – grâce aux lois japonaises).

Je suis d’accord avec le récent axe de discussion, qui dit que non seulement Microsoft fait des progrès importants pour le moment, mais qu’il réussit en même temps que Sony fait des avantages non forcés qui leur profitent directement. S’il y a une sorte de plan directeur derrière ce que Sony fait, il vaut mieux être bien, car pour le moment, leur avenir à long terme me semble très incertain.

Kent

Marvel contre Marvel

Je suis un joueur assez âgé pour me souvenir quand avoir un jeu sous licence était une garantie de méga ventes, quelle que soit sa qualité.

Mais la perte massive de Marvel’s Avengers (Wikipedia dit une perte de 63 millions de dollars!) Montre ce qui peut arriver de nos jours si vous n’avez pas un jeu décent pour le sauvegarder, surtout si vous vous lancez dans une licence aussi énorme.

Incidemment, j’ai recherché Marvel Ultimate Alliance 3 (vous savez, cet autre beat’em-up à défilement avec des éléments de jeu de rôle légers) et les derniers chiffres montrent un peu plus d’un million vendu (encore une fois, Wikipedia). Je le possède en fait et il semble être fondamentalement le style de jeu exact comme celui de Square Enix, mais juste une esthétique différente.

Comment deux jeux similaires ont-ils abouti à des résultats aussi radicalement différents?

ttfp saylow (gamertag)

Lecture en cours: Dragon Quest 11 et Super Mario Sunshine

GC: La perte de 63 millions de dollars correspond à l’ensemble des activités de jeux de Square Enix. Et bien que Marvel Ultimate Alliance 3 présente de vagues similitudes, cela ressemble plus à un vieux beat’em-up à défilement qu’autre chose. Le cœur de Marvel’s Avengers est un bon jeu, bien meilleur que celui à petit budget comme Ultimate Alliance 3 – c’est l’accent mis sur les jeux en tant que fonctionnalités de service qui le ruine.

Metroidvania adjacent

Je viens de terminer Narita Boy, que j’ai beaucoup apprécié mais que j’ai trouvé un peu léger car je suis entré dans l’attente d’un Metroidvania, ce qui n’est pas le cas.

Depuis, je l’ai vu décrit comme un jeu de plateforme d’action avec des éléments Metroidvania. J’irais avec ça car c’est assez linéaire avec un minimum d’exploration.

C’était vraiment génial de jouer. Le combat et la plate-forme ne sont pas aussi serrés que le grand Hollow Knight de Metroidvania, mais restent amusants. La bande originale et le monde du jeu, le Digital Kingdom, sont cependant une joie. Ces éléments, ainsi que les révélations touchantes au fur et à mesure que vous progressez et que vous avez peu de temps d’exécution, signifient que cela n’est jamais devenu ennuyeux ou vieux. Je pense que le temps d’exécution court est sage car le gameplay n’est pas assez fort pour supporter une expérience plus longue.

Jeu fantastique cependant.

Simundo

Pratiquement garanti

J’espère que c’est très improbable… J’adorerais voir une mise à jour complète de PlayStation VR pour GT Sport sur ps5, étendant le mode VR à l’ensemble du jeu, en particulier aux courses en ligne! Il y a plus qu’assez de puissance dans PlayStation 5 pour le gérer et cela ferait certainement mon année!

J’espérais également une prise en charge complète de la réalité virtuelle dans Gran Turimo 7 (je pensais que c’était une évidence), mais avec l’annonce que PlayStation VR n’est compatible qu’avec les jeux PlayStation 4, cela ruine ce rêve, avec Resident Evil Village!

Mon seul espoir est que PlayStation VR2 n’est en fait pas loin? Peut-être une révélation complète autour de l’E3 et une sortie complète à la fin de l’année? Oui, je sais, extrêmement improbable. Mais j’espère encore!

k

GC: Vous avez raison de dire que GT Sport est extrêmement improbable, mais que Gran Turismo 7 est presque certain. Mais où avez-vous cette idée que PlayStation VR ne fonctionnait pas avec PlayStation 5? Cela fonctionne certainement avec les jeux rétrocompatibles sur PlayStation 5, donc, à moins que nous n’ayons manqué un mémo, il n’y a aucune raison technique pour que cela ne fonctionne pas avec les jeux natifs.

Machines exotiques

Caractéristiques intéressantes du lecteur sur son choix d’opter pour la Xbox Series X / S de la prochaine génération, car ils se résument tous deux à des échecs de la part de Sony pour capitaliser sur leurs avantages de la génération précédente de machines.

La rétrocompatibilité est intéressante, simplement parce que Sony a toujours essayé de fabriquer des machines exotiques auparavant, aboutissant à la PlayStation 3, et il était déjà assez difficile d’imiter la PlayStation 2, sans parler de la PlayStation 3.

À l’inverse, Microsoft a pratiquement transformé un PC personnalisé en console dès le départ, et la compatibilité ascendante pour eux est facile en comparaison. Le fait qu’ils puissent à peu près recompiler le code et que cela fonctionne, puis qu’ils ajoutent des fonctionnalités supplémentaires telles que des améliorations de la fréquence d’images et le HDR n’est qu’une cerise sur le gâteau.

Deuxièmement, Game Pass et les poches profondes de Microsoft, suivies des accusations d’achat du marché montrent, je crois, la concrétisation d’un plan à long terme qui a commencé quand ils ont embauché Phil Spencer et révisé les attentes de la division des jeux. La division des jeux de Microsoft avait une hémorragie d’argent depuis des années et ce n’est pas comme si elle n’en avait pas beaucoup, alors pourquoi ne pas doubler?

Ce n’est pas comme si Sony avait l’argent, les fermes de serveurs ou, semble-t-il, la volonté de s’y opposer. Au-delà de cela, la fermeture de leurs anciens magasins système semble assez perverse et ne fera que les aliéner davantage.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour Sony. La seule chose qu’ils ont, c’est la traction. J’entends très rarement les gens parler de la Xbox Series X ou S. Tout tourne autour de la PlayStation 5 et où les gens peuvent-ils en acheter une. Lorsque cela changera et, avec la puissance supérieure de la Xbox et la proposition de valeur, cela pourrait bien le faire, Sony pourrait se retrouver sur le dos et incapable de se redresser. Comme l’ont fait remarquer vos lecteurs, ce ne sera pas bon pour le marché, mais depuis quand les grandes entreprises se soucient-elles de parvenir à un monopole?

ZiPPi

L’un des plus cool

Je ne peux pas dire que l’esport est la façon dont je voulais que cela se produise, mais cela me rend heureux d’entendre à nouveau le nom de Virtua Fighter. Ce petit camée dans Super Smash Bros.Ultimate était des morceaux de la table, mais ce que j’aimerais voir, c’est une suite numérotée appropriée avec un mode histoire et toutes les garnitures.

Un mode histoire est important, je pense, car le problème avec Virtua Fighter est que tous les personnages sont plutôt ennuyeux et génériques. Le combat est facilement le meilleur pour n’importe quel combattant 3D, à mon avis, mais cela ne suffisait pas à l’époque et encore moins. J’adorerais revenir aux jours de gloire où Virtua Fighter 2 était l’un des jeux les plus cool du moment.

Tam

Tourne ma tête

Godzilla contre Kong, Marvel contre DC, etc., etc., etc. nous avons tous des favoris. Le mien est Nintendo, j’investirai toujours le premier jour, j’aurai tendance à acheter des jeux de première partie en pré-sortie sans critiques.

Je vais les défendre et j’aime le fait qu’ils fassent les choses différemment. Je suis un utilisateur d’Apple depuis 25 ans et il est intéressant de noter qu’ils sont maintenant une force si dominante dans le matériel alors qu’ils ont tant lutté pendant les années 90. Je regarde cependant ce débat actuel entre Microsoft et PlayStation et vois des similitudes en termes de Microsoft. Ils sont les outsiders, mais ils commencent à améliorer considérablement leur matériel pour le rendre à la fois au sommet en termes de puissance, pour avoir une conception simple mais efficace et pour être à un prix pertinent.

De plus, ils proposent des services en ligne en utilisant leurs propres labels pour un service très efficace et à un prix avantageux. Ça fait tourner les têtes, ça a tourné la mienne. J’ai une PS4 Pro essentiellement pour Gran Turismo, F1, Wreckfest et Ace Combat. Je mentirais en disant que je joue à autre chose là-bas, je consacre beaucoup de temps à la maison de Mario. Je regarde cette génération et d’abord je trouve bizarre que les consoles soient vendues sans nouveaux jeux incroyables (pourquoi achèteriez-vous une console sans un jeu fabuleux pour le montrer?), Mais ensuite la stratégie de Microsoft prend racine.

Comme l’a dit la fonctionnalité du lecteur, ils offrent 25 jeux, ils ont des titres AAA sur Game Pass, ils ont une console qui est la plus puissante et ils semblent essayer d’investir le plus dans les jeux. Bien sûr. tout est marketing et stratégie, tout comme Netflix et Nintendo (qui prennent clairement une feuille du livre de Disney pour le moment et leur souhaite bonne chance – bien que les jeux à durée limitée ne soient pas nécessairement une bonne idée).

La PlayStation 5 ne semble pas avoir d’application qui tue, peut-être que la console est le grand éléphant blanc à laquelle elle ressemble! Personnellement, je pense que Xbox All Access est incroyablement attrayant et quand Microsoft Flight Simulator sortira je pourrais y aller et peut-être essayer Forza… ce qui me rendra un peu triste. Mais en disant cela, au moment où j’aurai terminé mes deux ans, Gran Turismo pourrait être sorti et la PlayStation 5 pourrait être plus mince et moins chère. Apportez sur le cloud pour ne pas avoir besoin d’une console!

Catcave

Boîte de réception aussi-rans

Lorsque vous décidiez qui, du bureau de Metro GC, irait au Japon pour examiner leur nouveau parc d’attractions, avez-vous tiré au sort et cela a-t-il causé une bagarre par la suite?

rsw

GC: Si seulement. Même si nous ne pensons pas que vous pourriez voler au Japon de toute façon. Nous avons utilisé un pigiste qui vit là-bas.

Le jeu original de Lego Marvel Superheroes a le thème de Batman. Je sais qu’ils sont tous les deux Lego mais jouent de la musique l’un sur l’autre?

Liam

GC: Cela semble bizarre. Bien que Danny Elfman ait travaillé sur Avengers: Age Of Ultron et, pour ne pas déranger ses fans, beaucoup de ses trucs sonnent très similaires. Etes-vous sûr que ce n’était pas seulement ça?

Sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par la lectrice Paulie, qui demande quel est votre jeu de tir préféré à la première ou à la troisième personne?

Les jeux FPS étaient le genre dominant jusqu’à récemment, mais ont commencé à tomber en disgrâce, en particulier avec la montée des équivalents à la troisième personne. Des jeux comme Call Of Duty et Battlefield sont toujours très populaires, mais quel est votre préféré et pourquoi?

Lequel préférez-vous parmi les vues à la première et à la troisième personne? Et jouez-vous aux jeux principalement pour leur contenu solo ou leur mode multijoueur? Quels jeux à venir attendez-vous le plus et comment voyez-vous l’avenir du genre?

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();