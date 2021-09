God of War: Ragnarok – Tout ce que nous savons

Plusieurs détails de God of War: Ragnarok ont ​​été révélés lors de la vitrine PlayStation de Sony. Découvrez notre répartition de tout ce que nous savons jusqu’à présent pour la suite très attendue. Cela inclut des informations sur les personnages, les nouveaux mondes, les combats et où l’histoire reprend à la suite des événements de la préquelle. Lien vers l’épisode des journaux audio avec Cory Barlog : https://www.youtube.com/watch?v=e4XRmMkQcuQ

La vitrine PlayStation de Sony nous a mis au courant de God of War: Ragnarok. Les téléspectateurs ont eu droit au gameplay et plus encore à la suite du teaser original de 30 secondes d’il y a près d’un an. La vitrine nous a apporté des détails sur l’histoire, introduit de nouveaux personnages et nous a montré de nouveaux mondes en cours de route.

Se déroulant peu de temps après les événements du premier, la bande-annonce révèle que Ragnarok (la fin du monde mythologique nordique) est bel et bien à venir. Dans leur quête pour l’empêcher, Kratos et Atreyus reviennent pour trouver Odin. Bien que la bande-annonce ne présente pas le tout-père cette fois, nous avons eu un rapide aperçu de Thor. (joué par Ryan Hurst de Sons of Anarchy)

La présentation s’est terminée par une interview de développeur où le nouveau réalisateur Eric Williams a expliqué comment Santa Monica Studio aime changer de réalisateur quand ils le peuvent pour une nouvelle approche du processus créatif. À l’exception du précédent réalisateur Cory Barlog, qui a réalisé God of War à partir de 2018 ainsi que God of War 2 à partir de 2007. God of War Ragnarok devrait sortir en 2022.